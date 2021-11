Gestapo-Haus in Frankfurt : Die Zentrale des Terrors

In den dreißiger Jahren verkaufte die Cronstetten-Stiftung ein Haus im Frankfurter Westend an die Gestapo. Unter Zwang, wie es viele Jahre lang hieß. Eine Historikerin ist jetzt zu einem anderen Urteil gelangt.

Das Haus Lindenstraße 27 im Westend ist vier Jahre lang ein Ort des Schreckens gewesen. In dem ehemaligen Adelspalais residierte von 1941 bis 1945 die Gestapo, die Geheime Staatspolizei der Nationalsozialisten. Von hier aus wurden die Deportationen der Frankfurter Juden in die Lager im Osten organisiert, hier wurden politische Gegner des Regimes verhört und nicht selten gefoltert. Allein eine Vorladung in diese Zentrale des Terrorapparates bedeutete höchste Gefahr für die Betroffenen.

Nicht alle hatten so viel Glück wie Margarete Zülch, die im Jahr 2017 verstorbene Seniorchefin des Café Wacker, die – obwohl evangelisch – wegen ihres jüdischen Vaters als „Halbjüdin“ galt. Als sie der Vorladung folgte und in dem Haus an der Lindenstraße auftauchte, riet ihr dort ein Bediensteter, der die Familie kannte, sie solle sofort kehrtmachen und nach Hause gehen. Margarete Zülch überlebte den Holocaust. Viele andere, zum Beispiel die jüdischen Partner aus „privilegierten“ Mischehen, die eigentlich geschützt waren, wurden in dem Haus im Westend entgegen den Gestapo-Regeln in anderen Städten oft verhaftet und verschleppt.