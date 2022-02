Haushaltsplan : Frankfurt verbucht Rekorddefizit

Aktualisiert am

In dieser Woche bringt der Stadtkämmerer den neuen Haushaltsplan in das Frankfurter Stadtparlament ein. Die Zahlen sind ernüchternd.

Die Mainmetropole muss im laufenden Jahr mit einem hohen Fehlbetrag rechnen. An diesem Donnerstag bringt Stadtkämmerer Bastian Bergerhoff (Die Grünen) den Haushaltsplan in die Stadtverordnetenversammlung ein – die Eckdaten der städtischen Finanzen sind allerdings ernüchternd. Demnach geht die Kämmerei von einem Fehlbetrag von 219,29 Millionen Euro aus. Zwar hat es auch in den vergangenen Jahre Defizite gegeben, aber die fielen mit etwas mehr als 97 Millionen Euro (2021) und knapp 87 Millionen Euro (2020) deutlich niedriger aus.

Das hohe Defizit führt zu einem drastischen Abschmelzen der Rücklagen, die zur Abdeckung des Fehlbetrags verwendet werden. Sie sinken von 275,41 Millionen Euro (2021) auf nur noch 56,12 Millionen Euro im laufenden Jahr. Die Planungen für die kommenden Jahre zeigen, dass sie weiter abschmelzen dürften: Bis 2024 rechnet die Stadtkämmerei mit Fehlbeträgen in der Gesamthöhe von mehr als 364 Millionen Euro. Erst 2025 ist wieder mit einem leichten Überschuss zu rechnen. Dafür sollen die Defizite sukzessive von rund 127 Millionen Euro (2023) auf knapp 18,5 Millionen Euro (2024) gesenkt werden.

Für Investitionen sind im Finanzhaushalt 2022 Auszahlungen von knapp 778 Millionen Euro vorgesehen. Deren Finanzierung soll nahezu ausschließlich über Kreditaufnahmen ermöglicht werden. Dadurch würde sich der Schuldenstand sehr erhöhen: Lag dieser Ende 2020 noch bei rund 2,1 Milliarden Euro, könnte er sich bis Ende 2025 auf 4,2 Milliarden Euro erhöhen.

Somit wird ein Haushaltssicherungskonzept für den Haushalt und die weitere Finanzplanung bis 2025 nötig, das zusammen mit dem Haushalt der Aufsichtsbehörde in Wiesbaden vorzulegen ist. Hoffnung in der schwierigen Lage macht die gute Entwicklung der Gewerbesteuer. Nach einem pandemiebedingten Einbruch 2020 überschritt diese 2021 mit einem Ergebnis von knapp 2,1 Milliarden Euro das bisherige Rekordergebnis. 2022 ist mit 2,15 Milliarden Euro zu rechnen.