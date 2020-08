Unwetter : Feuerwehr rückt in Frankfurt mehr als 350 Mal aus

Vollgelaufene Keller, abgeknickte Äste: In Frankfurt zogen starke Gewitter und Sturm über die Stadt. Die Feuerwehr rechnet mit Einsätzen bis spät in die Nacht.

Ein heftiges Unwetter hat am Dienstag der Frankfurter Feuerwehr bis zum späten Abend mehr als 350 Einsätze beschert. Im Norden der Stadt sei es vor allem um vollgelaufene Keller und abgeknickte Äste gegangen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Berichte über Verletzte gab es zunächst nicht.

Nach Angaben der Feuerwehr kam es in den Stadtteilen Ginnheim, Heddernheim, Dornbusch und Eschersheim zu einer Vielzahl an Einsätzen. Beteiligt waren mehrere hundert Feuerwehrfrauen und -männer. Die Freiwillige Feuerwehr, die einen Großteil der Einsätze in den betroffenen Stadtteilen bearbeitet habe, sei voraussichtlich noch bis spät in die Nacht im Einsatz, teilte der Sprecher weiter mit. Zur weiteren Koordination richtete die Feuerwehr am Dienstagabend eine Sammelstelle für die Einsatzkräfte ein. Auch das Technische Hilfswerk (THW) und die DLRG wurden zur Unterstützung gerufen.

Wie die Hessenschau berichtet, stürzten mehrere Bäume auf die Bahnstrecke zwischen Frankfurt und Friedrichsdorf, wodurch es auf der S-Bahnlinie 5 zu Ausfällen und Verspätungen kam.

Auch in anderen Teilen Hessens und Deutschlands meldete die Polizei vereinzelte Schäden. Straßen hätten kurzzeitig unter Wasser gestanden und Bäume seien umgeknickt, hieß es unter anderem aus dem Taunus und aus der Region Gießen. Im Saarland hatte ein schweres Unwetter mit starken Regenfällen größeren Schaden angerichtet, im sächsischen Auerswalde, einem Ortsteil der Gemeinde Lichtenau, rutschte ein ganzer Hang auf die Bundesstraße 107.

Nach Tagen starker Hitze hatte der Deutsche Wetterdienst mit Sitz in Offenbach bereits im Tagesverlauf vor starken Unwettern gewarnt. Bis einschließlich Donnerstag erreichen die Temperaturen allerdings weiterhin Höchstwerte von 34 Grad. Auch die Gefahr von Unwettern bleibt bis Freitag bestehen.