Aktualisiert am

Das Ensemble von Paulskirche und Haus der Demokratie soll einzigartig in Deutschland werden. Wenn dafür der Paulsplatz bebaut wird, ist jedoch mit Widerstand zu rechnen. Es geht um eine der wenigen funktionierenden Freiflächen in Frankfurt.

Begehrtes Areal: Der von Platanen bestandene Paulsplatz. Das Haus der Demokratie könnte mit einem baulichen Anschluss an die Paulskirche auf dem oberen Drittel entlang der Berliner Straße entstehen. Bild: Wonge Bergmann

Von einem „dialektischen Ort der Demokratie“ spricht der Politikwissenschaftler und Philosoph Rainer Forst. Die Paulskirche stehe für die komplizierte, von Brüchen und Rückschlägen gekennzeichnete Entwicklung Deutschlands zur Demokratie. Dialektik – das ist für Forst, der die Tradition der Kritischen Theorie an der Goethe-Universität fortführt, ein Kernbegriff der politischen Analyse. Und tatsächlich lässt sich die Idee, dass jede gesellschaftliche Bewegung ihren Widerspruch nicht nur provoziert, sondern dessen Keim auch schon in sich trägt, an der Geschichte und Wirkungsgeschichte des Paulskirchenparlaments ausgezeichnet illustrieren.

Matthias Trautsch Koordination Reportage Rhein-Main. Folgen Ich folge



Nun, 175 Jahre nachdem die erste deutsche Nationalversammlung zusammengetreten ist, bahnt sich ein Konflikt an, der ebenfalls dialektische Züge trägt. Der Bund, das Land Hessen und die Stadt Frankfurt sind sich einig, dass die Paulskirche als einzigartiger Ort der deutschen Demokratiegeschichte angemessen, also besser als derzeit, präsentiert werden müsse. „Die Paulskirche hat noch Luft nach oben“, sagt Volker Kauder und zitiert damit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Kauder, langjähriger Bundestagsabgeordneter und Unions-Fraktions­chef, hat die Ex­per­ten­kommis­sion geleitet, die im April ihre Em­pfehlung für die Zukunft der Paulskirche und des Hauses der Demokratie vorgelegt hat.