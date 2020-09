„Humanitären Beitrag leisten“ : Frankfurt soll Flüchtlinge aus Moria aufnehmen

Plakativ: Einsatz für Moria-Flüchtlinge bei einer Demonstration in Frankfurt am 9. September Bild: dpa

Der Frankfurter Bürgermeister Uwe Becker (CDU) und Gesundheitsdezernent Stefan Majer (Die Grünen) setzen sich dafür ein, dass die Stadt Flüchtlinge aus dem abgebrannten griechischen Lager Moria aufnimmt. Becker sagte auf Anfrage der F.A.Z., er werde zusammen mit Majer in der Koalitionsrunde an diesem Dienstag dafür werben, dass sich Frankfurt den zehn deutschen Städten anschließe, die vergangene Woche einen Brief an Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) geschickt hatten.

Darin erklären sich Kommunen wie Köln, Düsseldorf, Hannover und Gießen dazu bereit, Flüchtlinge rasch aufzunehmen. Wörtlich heißt es: „Wir möchten einen humanitären Beitrag zu einer menschenwürdigen Unterbringung der Schutzsuchenden in Europa leisten.“ Es gehe darum, „die humanitäre Katastrophe zu entschärfen“. Dabei müsse die Bundesregierung vorangehen, indem sie zunächst ihre Aufnahmebereitschaft erkläre. Denn erst dann dürften die Städte handeln. Man könne „nicht weiter auf eine gesamteuropäische Lösung warten“.

„Die Bilder aus Moria sind schrecklich“

Becker und Majer haben dazu in den vergangenen Tagen eine gemeinsame Position gefunden. „Die Bilder aus Moria sind schrecklich und erschüttern uns alle“, sagte Majer auf Anfrage. Ganz Europa sei aufgefordert zu helfen, doch leider sei es bis jetzt nicht gelungen, die Europäische Union zu einem gemeinsamen Handeln zu bringen. „Es ist ein Gebot der Stunde, in der augenblicklichen Situation Mitmenschlichkeit und Nächstenliebe zu zeigen und in dieser besonderen humanitären Krise zu helfen“, ließ Becker wissen. Frankfurt habe bewiesen, dass es helfen könne. So habe die Stadt seit 2015 mehr als 7500 Flüchtlinge aufgenommen. 4310 von ihnen seien zurzeit in insgesamt 87 Unterkünften untergebracht.

Mehr zum Thema 1/

„Wir wollen auch jetzt helfen und gemeinsam mit vielen anderen Städten in Deutschland alles daransetzen, für die akut auf Moria zu versorgenden Menschen Unterbringungsmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen“, sagte Majer. Wo zusätzliche Flächen für Unterkünfte nötig seien, werde die Stadt sie rasch zur Verfügung stellen. Dabei sollen nach Majers Worten auch Übergangslösungen möglich sein – „selbst wenn Flächen hierzu mittelfristig für andere Nutzungen vorgesehen sind“. Becker fügte hinzu: „Der Schutz menschlichen Lebens ist jetzt das humanitäre Gebot, um den Menschen, die durch die Brände auf Lesbos in zusätzliche Not geraten sind, zu helfen.“

Der Schritt hin zu solch einem direkten Hilfsangebot ist insofern überraschend, als die schwarz-rot-grüne Römerkoalition bislang immer darauf verwiesen hatte, dass Flüchtlinge nur nach dem gesetzlichen Quotensystem des „Königsteiner Schlüssels“ in Frankfurt aufgenommen werden sollten. Darauf hatte vor allem die CDU im Rathaus stets gedrungen. So erklärte sich die Stadt im vergangenen September zwar zum „sicheren Hafen“ – ein Begriff, den die Nichtregierungsorganisation „Seebrücke“ geprägt hat, die damals schon ein kommunales Aufnahmeprogramm für die aus Seenot Geretteten durch das Land Hessen verlangte. Doch praktische Folgen hatte diese Erklärung Frankfurts mit Verweis auf das feste Verteilsystem bislang nicht.

Potential für eine Retraumatisierung

Der „Königsteiner Schlüssel“ legt fest, welchen Anteil der Asylsuchenden jedes Bundesland aufnimmt. Für Hessen liegt der Wert bei rund 7,4 Prozent. Ein Argument gegen eine Aufnahme zusätzlicher Flüchtlinge war damals auch, dass es kaum noch Unterbringungsmöglichkeiten gebe.

Unterdessen haben psychologische Institutionen aus Frankfurt die Stadtverordneten per Brief aufgefordert, Flüchtlinge aus Moria aufzunehmen. Menschen, die auf der Flucht seien, benötigen nach Ansicht der Unterzeichner „ein Gefühl der Sicherheit und eine Anerkennung des gelebten Leids“. Die sich zuspitzende Lage berge viel Potential für eine Retraumatisierung.