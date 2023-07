So will die Bahn in 17 Jahren einen Fernbahntunnel schaffen

Zugverkehr in Frankfurt : So will die Bahn in 17 Jahren einen Fernbahntunnel schaffen

Die Deutsche Bahn will Anfang des nächsten Jahrzehnts mit dem Bau eines Tunnels unter der Frankfurter Innenstadt beginnen und ihn bis etwa 2040 abschließen. Das hat Berthold Huber, der im Konzernvorstand für die Infrastruktur zuständig ist, am Freitag mitgeteilt und gemeinsam mit Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) wissen lassen, es werde gelingen, die Dauer der vorbereitenden Planungsarbeiten gegenüber ähnlichen Vorhaben um fünf Jahre zu verkürzen. Huber und Wissing wie auch der hessische Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Die Grünen), der Frankfurter Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) und RMV-Chef Knut Ringat bekräftigten die große Bedeutung des Bauvorhabens für den Fern-, aber indirekt auch für den Regional- und Nahverkehr.

Der 8,5 Kilometer lange Tunnel soll westlich des Frankfurter Hauptbahnhofs auf dessen Gleisvorfeld beginnen, an dessen Südseite entlang und dann unter dem Main Richtung Osten geführt werden. Nahe der Europäischen Zentralbank soll er sich verzweigen, um unweit des Ostbahnhofs einerseits und auf halber Strecke nach Offenbach andererseits jeweils an den vorhandenen Strecken zu enden.

Zum einen soll dadurch die Fahrzeit der ICE von Frankfurt Richtung Hamburg, Hannover und Berlin und umgekehrt um acht Minuten verkürzt werden, weil die Züge im Hauptbahnhof nicht mehr die Fahrtrichtung wechseln und einen Umweg über Sachsenhausen nehmen müssen. Zum anderen soll auf diese Weise die Kapazität des Hauptbahnhofs wachsen, weil zu den oberirdischen 24 Gleisen vier unterirdische hinzukommen. Von der Deutschen Bahn wird vor allem das zweite Argument hervorgehoben, weil der Hauptbahnhof schon jetzt überlastet sei, die Zahl der Züge aber noch deutlich steigen werde.

„Herzstück des Deutschlandtakts“

Durch den Tunnel werde der Eisenbahnknoten Frankfurt stärker und belastbarer, sagte Wissing. Der Fernbahntunnel sei das „Herzstück des Deutschlandtakts“, er werde dazu beitragen, dass die Fahrgäste in Zukunft bequemer, schneller und pünktlicher an ihr Ziel kämen und solle daher „so schnell wie möglich“ gebaut werden. Der Deutschlandtakt ist das große Ziel der Deutschen Bahn, die wichtigsten Städte sollen dann alle halbe Stunde zu stets der gleichen Minute miteinander verbunden werden.

Um bis zum Ende des laufenden Jahrzehnts die Vorbereitungen abzuschließen, hat die Deutsche Bahn jetzt sämtliche Planungsarbeiten auf einmal vergeben. Gewöhnlich wird erst eine Vorplanung gemacht, dann eine detailliertere Entwurfs- und Genehmigungsplanung und zuletzt die Ausschreibungsplanung, wie Gerd-Dietrich Bolte erläuterte, der bei der Deutsche-Bahn-Tochtergesellschaft DB Netz für die Infrastruktur in der Mitte der Bundesrepublik verantwortlich ist. Durch das Zusammenziehen der drei Etappen ließen sich gegenüber der üblichen Vorgehensweise zwei Jahre sparen.

Um weitere eineinhalb Jahre ließen sich die Vorarbeiten verkürzen, weil die Deutsche Bahn und die Ämter der Stadt Frankfurt eine enge Zusammenarbeit vereinbart hätten, und in etwa dem gleichen Maße lasse sich Zeit sparen, weil neue Vorschriften den Genehmigungsprozess verkürzten, hieß es am Freitag. So war bisher bei einem Planfeststellungsverfahren für die Anhörung das Regierungspräsidium zuständig, für die Planfeststellung, also die Baugenehmigung, aber das Eisenbahnbundesamt. Nun übernehme diese Behörde beides.

Bundesamt warnt vor überzogenen Terminplänen

Die Verkürzungen einmal um zwei und zweimal um eineinhalb Jahre veranlassten Wissing und Huber, von einer Planungsbeschleunigung um fünf Jahre zu sprechen. Allerdings warnte Stefan Dernbach, Abteilungsleiter des Eisenbahnbundesamts, vor überzogenen Hoffnungen. Wenn der Part, für den diese Behörde zuständig sei, ein halbes Jahr weniger dauere als sonst, wäre er schon froh, sagte er.

Helfen soll auch das von der Bundesregierung angestrebte Genehmigungs-Beschleunigungs-Gesetz, wie Wissing hervorhob. Danach sollen bestimmte Schienenprojekt als von „überragendem öffentlichen Interesse“ eingestuft werden können, was ihnen bei der Abwägung mit anderen Interessen, etwa des Umweltschutzes, Vorteile verschafft. Dernbach beklagte generell die Dichte der Vorschriften bei der Genehmigung von Eisenbahnprojekten, namentlich internationaler Regeln beim Umweltschutz.

Hessens Verkehrsminister Al-Wazir hob hervor, dass der Stillstand beim Eisenbahnbau in Hessen längst überwunden sei. Er verwies auf die Arbeiten an der S-Bahn-Strecke von Frankfurt nach Bad Vilbel und an der Regionaltangente West sowie auf die vorbereitenden Arbeiten für die nordmainische S-Bahn von Frankfurt nach Hanau. Der Frankfurter Oberbürgermeister Josef strich heraus, dass der Hauptbahnhof nicht nur um vier Gleise erweitert, sondern auch umfassend modernisiert werde. Für Frankfurt habe es noch niemals einen solch großen Schub nach vorne gegeben, ohne dass es die Stadt etwas gekostet habe. Neubaustrecken der Eisenbahn werden vom Bund finanziert.

RMV-Chef Ringat war es wichtig zu sagen, dass auch der Regional- und Nahverkehr von dem Bauvorhaben profitiere. So würden künftig weniger Fernzüge im Bahnhof Frankfurt Süd halten, was es ermögliche, dort wiederum mehr Regionalzüge und die Bahnen einer künftigen Regionaltangente Süd entlangzuführen. Diese werde ihrerseits zur Entlastung des S-Bahn-Tunnels unter der Frankfurter Innenstadt beitragen, der ebenfalls an seine Kapazitätsgrenze stoße.