Luft nach Silvester : Weniger Feinstaub durch Silvester-Feuerwerk als vor Corona

Die Knallerei zum Jahreswechsel war zwar ­wieder lauter als in Corona-Jahren. Es hat aber weniger ­Spuren in der Frankfurter Luft hinterlassen als vor der ­Pandemie. Das dürfte zwei Gründe haben.

Spektakulär, aber nicht gerade umweltschonend: An den Mainufern wurde in diesem Jahr wieder besonders intensiv gefeiert und geböllert. Bild: Michael Braunschädel

Die Nachbarn und Kollegen sind einer Meinung: So viel Feuerwerk wie dieses Jahr ha­be es bestimmt noch nie ge­geben, wurde nach dem Jahreswechsel vermutet. Doch aktuelle Daten des Landesumweltamtes scheinen dieser verbreiteten Annahme zu widersprechen: An mehreren Messstellen in der Region wurde keine höhere Feinstaubbelastung ge­messen als in den Vorkrisenjahren.

Schaut man auf die Werte, die etwa an der Messstation an der Friedberger Warte in Frankfurt registriert wurden, sieht es so aus, als seien in dieser Silvesternacht weniger Feuerwerkskörper in die Luft ge­schossen worden als zum Jahreswechsel des Vor-Pandemiejahres 2019/2020. Am 1. Januar 2020 wurden in den ersten 30 Minuten nach Mitternacht rund 900 Mikrogramm je Kubikmeter Luft ge­messen, das war eine der höchsten Feinstaubbelastungen der vergangenen Jahre. In diesem Jahr lag der Wert an Neujahr nur bei knapp 600 Mikrogramm. Das ist zwar immer noch zwölfmal so viel wie der EU-Grenzwert von 50 Mikrogramm, der nur an 35 Tagen im Jahr überschritten werden darf – aber deutlich weniger als etwa an den Neujahrsmorgen der Jahre 2015, 2016 und 2019.

Die Minuten nach Mitternacht

Die Messwerte zeigen zudem, dass die Knallerei sich weiterhin auf die Minuten nach Mitternacht konzentriert. Es wird also nicht deutlich früher angefangen oder länger durchgehalten.

Die Werte der Feinstaubkonzentration leiten sich nicht allein aus der Zahl der in den Himmel und damit in die Luft ge­schossenen Böller, Raketen und Kanonenschläge ab. Das Landesumweltamt verweist darauf, dass die allgemeine Witterung in einer Silvesternacht „in der Re­gel eine große Rolle“ für die resultierenden Messwerte spielt. Man könne daher nicht, heißt es von Experten in der Landesbehörde, allein an den Feinstaubwerten festmachen, ob in diesem Jahr mehr oder weniger geböllert wurde als in den Vor-Corona-Jahren.

Ein Blick auf das Wetter zeigt, dass es große Unterschiede zwischen den beiden Silvesternächten gab: So herrschte etwa in der Silvesternacht 2019/20, also beim letzten Jahreswechsel vor der Pandemie, eine sogenannte austauscharme Wetterlage. Es gab kaum Wind, maßgeblich war damals aber vor allen Dingen, dass die Temperaturen in den höheren Luftschichten deutlich über denen in den Städten lagen. Die Luft mit ihrer Feinstaubbelastung konnte deshalb nicht aufsteigen und sich nicht verteilen.

Ganz anders war es dagegen am vergangenen Samstag. Es war vergleichsweise windig, und es gab keine wärmeren Luftschichten, die den Austausch verhinderten. Ein weitgehend klarer Himmel sorgte dafür, dass sich die durch die Raketen und Böller in die Luft geschossenen Schadstoffe schnell verteilen konnten und dadurch die Feinstaubkonzentration verhältnismäßig schnell wieder abgenommen hat. Bereits am frühen Morgen wurden wieder Werte erreicht, wie sie an den normalen Tagen vor Silvester ge­herrscht hatten.

Wie stark Feuerwerk die Luft belastet, hatten aber die beiden vorherigen Jahreswechsel gezeigt, als wegen der Corona-Pandemie der Böllerverkauf sowie große Feiern eingeschränkt und zum Teil verboten wurden. An der Friedberger Landstraße beispielsweise wurden am 1. Januar 2022 in den ersten 30 Minuten nach Mitternacht nur 31 Mikrogramm Feinstaub je Kubikmeter gemessen – ein Bruchteil des Silvester-Normalwerts und weniger als der Grenzwert von 50 Mikrogramm. Auch an vielen anderen Messstationen in Hessen wurde dieser Grenzwert in den Silvesternächten 2020 und 2021 deutlich unterschritten.

Risiko für Herzinfarkte und Typ-2 Diabetes erhöht

Feinstaub kann laut der Leopoldina, der nationalen Akademie der Wissenschaften, die Atemwege belasten, dort Entzündungen auslösen und außerdem das Risiko für Herzinfarkte und Typ-2 Diabetes erhöhen. Die Sterblichkeit steigt bei jahrelanger Belastung laut Studien um sieben Prozent. Je kleiner die Partikel sind, desto tiefer können sie in den Körper vordringen. Als Feinstaub werden in der Regel Teilchen von zehn Mikrogramm (0,01 Milligramm) bezeichnet. Er entsteht durch Abrieb, etwa von Autoreifen, in Druckern oder auch durch Verbrennung, etwa bei Feuerwerk.

Die Silvester-Knallerei trägt allerdings nur einen sehr kleinen Teil zur allgemeinen Belastung bei, da sich die Partikel im Laufe des Morgens meist schnell verflüchtigen. Laut Bundesumweltamt sind die Feuerwerke zum Jahreswechsel nur für ein Prozent der Feinstaubemissionen verantwortlich. Hauptverursacher sind Heizungen, Straßenverkehr und die Landwirtschaft. Durch die seit 2005 geltenden EU-Grenzwerte und die Ein­führung von Feinstaubfiltern konnte die allgemeine Belastung deutlich gesenkt werden.