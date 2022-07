Oberbürgermeister vor Abwahl : Schwache Hoffnung auf Einsicht von Feldmann

Aktualisiert am

Am Tag nach der Abstimmung geht die Konfrontation zwischen der Frankfurter Rathaus-Koalition und Oberbürgermeister Feldmann weiter. Noch könnte er einen Bürgerentscheid überflüssig machen.

Auch am Tag, nachdem die Stadtverordneten die Abwahl des Frankfurter Oberbürgermeisters eingeleitet haben, hofft die Römerkoalition auf den freiwilligen Rückzug von Peter Feldmann (SPD). Der ist nach der Hessischen Gemeindeordnung binnen einer Woche für das Stadtoberhaupt ohne größere finanzielle Verluste möglich. Kommt es nicht dazu, wird es am 6. November eine Entscheidung durch die Frankfurter Wähler geben.

Bernhard Biener Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung
Mechthild Harting Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung.

Allzu große Hoffnungen bleiben der Koalition allerdings nicht. Zwar fehlt in der noch am Donnerstagabend verteilten Erklärung Feldmanns eine klare Aussage, dass er die Abwahl nicht annimmt. Doch er bietet den Fraktionen darin schon einmal einen „Fairness-Pakt“ für die bevorstehende Auseinandersetzung an. Das zeigt deutlich, dass sich der Oberbürgermeister auf einen Kampf gegen die erforderliche Abwahl durch die Bürger einstellt.

Was Feldmann für „teuer und unnötig“ hält

Fast trotzig weist er in der Erklärung darauf hin, dass er den Fraktionen seinen freiwilligen Rückzug für Ende Januar angeboten habe. Das jetzt beschlossene Abwahlverfahren sei „teuer und unnötig“. Für SPD-Fraktionschefin Ursula Busch ist dies vor allem eine „emotionale Reaktion“. Der Oberbürgermeister zeige sich deutlich verärgert. Die Sozialdemokratin, die Feldmann seit Jahrzehnten aus der politischen Arbeit kennt, hofft, dass dies nicht seine letzte Reaktion sei, sondern dass er die Sieben-Tage-Option zum Rücktritt doch noch annehme.

Grünen-Fraktionschefin Tina Zapf-Rodriguez sagt, ihre Fraktion wünsche sich, dass Feldmann diese Gelegenheit zum Rücktritt nutze, „für ihn selbst, für die Stadt und für uns alle“. Das erspare allen den viermonatigen Abwahlprozess. Persönlich habe sie allerdings Zweifel, dass Feldmann diesen Weg geht. Und auch dem FDP-Fraktionsvorsitzenden Yanki Pürsün fehlt die Phantasie dafür, was den Oberbürgermeister noch um­stimmen könnte.

Versteckte Botschaften von Feldmann

In einer gemeinsamen Mitteilung vom Freitag schlägt die Koalition, zu der neben Grünen, SPD und FDP noch der vierte Partner Volt gehört, den Ball zurück: Teuer und unnötig sei nicht das Abwahlverfahren, sondern Feldmanns Verweigerung. Mit dem „Fairness-Pakt“ fordere er ein Verhalten ein, das er selbst seit Wochen und Monaten vermissen lasse. „Sein unfaires Verhalten hat dazu geführt, dass eine große Mehrheit der Stadtverordnetenversammlung und weite Teile der Bevölkerung seinem Wort nicht mehr trauen können.“ Feldmann könne nicht erklären, warum er weitere Monate im Amt bleiben möchte, anstatt jetzt die Abwahl zu akzeptieren. Gleiches gelte für die Frage, warum er keiner der angebotenen Kompromisslösungen zustimmen wollte. Auch Feldmanns Vorwurf, die Fraktionen hätten sich für den Weg der Konfrontation entschieden, sehen diese anders: Er selbst habe die Konfrontation gewählt.

Statt nach versteckten Botschaften im Schreiben des Oberbürgermeisters zu suchen, bleibt nur die lakonische Feststellung des CDU-Fraktionsvorsitzenden Nils Kößler: „Nach sieben Tagen werden wir wissen, ob Peter Feldmann der Stadt den Bürgerentscheid aufzwingt.“