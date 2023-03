Projekt am Oeder Weg : 1,3 Kilometer Verkehrswende in der Frankfurter City

Andreas Spaniol erledigt seine Fahrten in der Stadt meist mit dem Rad. „Keinen Dissens“, sagt der Frankfurter, der im Holzhausenviertel zu Haus ist, gebe es für ihn in der Frage, dass eine Stadt wie Frankfurt, die in den vergangenen zehn Jahren um 100.000 Einwohner und in gleicher Höhe an Arbeitsplätzen zugelegt hat, in Zeiten des Klimawandels danach strebt, den Autoverkehr zurückzudrängen. Die Pläne des Mobilitätsdezernats, den Oeder Weg, der durch das Nordend in Nord-Süd-Richtung verläuft und eine beliebte Durchgangsstraße mit täglich bis zu 8000 Fahrzeugen war, vom Verkehr zu entlasten, findet seine Zustimmung. Nur die Folgen ärgern ihn.

Mechthild Harting Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Die vor knapp einem Jahr im Norden des Oeder Wegs installierte Diagonalsperre, die nur noch Radfahrern und Rettungsfahrzeugen das Durchfahren erlaubt, hat, wie die Anwohner finden, dramatische Folgen für den Verkehr in den benachbarten Straßen. Für Spaniol ist nicht der Oeder Weg das zentrale Problem, auf dem immer noch Autoverkehr rollt, wenn auch nur noch die Hälfte der ursprünglich 8000 Fahrzeuge am Tag. Es ist die von städtischen Verkehrsplanern ersonnene Idee, mit der Diagonalsperre auch die Durchfahrt auf der Holzhausenstraße in Ost-West-Richtung zu blockieren, der zentralen Querverbindung durch das Quartier. Das ist laut Spaniol „keine intelligente Verkehrsführung, denn sie reduziert den Verkehr ja nicht“.