Notfallsanitäter in Frankfurt : Zwölf Stunden Schicht im Brennpunkt

Notfallsanitäter retten Leben. Doch es fehlt an Nachwuchs – darum fährt der Chef der Johanniter in Frankfurt selbst den Rettungswagen. Eine Schicht auf der Innenstadtwache.

Vier Minuten und 40 Sekunden brauchen Patrick Goronzy und Oliver Pitsch zu Nio. Sie sind über rote Ampeln gefahren, über eine Straßenbahntrasse, vorbei an einem „Einfahrt verboten“-Schild und zwischen zwei Baken hindurch auf den Bahnhofsvorplatz. Sie dürfen das. Sie sind Sanitäter. Pitsch, der hauptberuflich den Regionalverband Rhein-Main der Johanniter leitet, hat nebenbei die sechswöchige Ausbildung zum Rettungssanitäter Plus gemacht. Er darf Rettungswagen fahren und Goronzy zuarbeiten. Der ist Notfallsanitäter – er hat die höchste nichtärztliche Qualifikation, die es in Deutschland gibt.

Bis zum Ende der Schicht wird das Team Notfallmedikamente gegeben haben. Sie werden Ausdrucke von ihrem mobilen EKG abgerissen und mit Notärzten zusammengearbeitet haben. Sie werden Menschen auf einer Trage aus ihren Wohnungen gebracht, aber auch auf Handtaschen aufgepasst und gut zugeredet haben. „Klassischer Tag“, kommentiert Pitsch. Der Chef fährt zwei Schichten im Monat, da Personal knapp ist.