Angriffe auf Dragqueens : Queerfeindlichkeit wird zunehmend aggressiver

Seit Längerem häufen sich in der Innenstadt die Attacken auf queere Personen. Zum jüngsten Angriff ist es am frühen Sonntagmorgen gekommen. In der nüchternen Sprache des Polizeiberichts liest sich das wie folgt: Eine Gruppe, zu der auch zwei Dragqueens gehörten, war gegen 5.50 Uhr auf dem Weg aus Richtung Zeil zur Alten Gasse. Dort soll die Gruppe von mehreren jungen Männer zunächst homophob beleidigt und dann körperlich angegriffen worden sein. Einer der Angreifer habe mit einem Nothammer, wie er zum Einschlagen von Fenstern benutzt wird, gedroht und eine Dragqueen mit einem Gegenstand beworfen und am Kopf verletzt. Anschließend soll der Angreifer mit dem Hammer noch die Scheibe eines nahe gelegenen Geschäfts eingeschlagen haben.

Matthias Trautsch Koordination Reportage Rhein-Main. Folgen Ich folge



Bei den flüchtigen Tätern soll es sich um fünf junge Männer im augenscheinlichen Alter von etwa 16 bis 20 Jahren handeln. Der Täter, der die Gruppe zuerst beleidigt hatte, wird von der Polizei als etwa 1,75 Meter groß, mit kurzen, dunklen Haaren, Fünf-Tage-Bart und einer Zahnlücke beschrieben. Er soll mit einer schwarzen Jogginghose und einem schwarzen Kapuzenpullover bekleidet gewesen sein, ein Mittäter soll einen weißen Trainingsanzug getragen haben.

Zu denjenigen, die angegriffen und verletzt wurden, gehört Kenan Heljezovic, der unter dem Künstlernamen Ophidia Scales als Dragqueen auftritt. Er ist noch immer schockiert von dem Vorfall, hat Prellungen am Hinterkopf, Abschürfungen am Bauch und weitere Blessuren davongetragen. Als er am Sonntagmorgen mit seinen Freunden in der Innenstadt war, habe er selbst keine Frauenkleider getragen, es seien aber zwei in der Gruppe als Dragqueens unterwegs gewesen.

Zum dritten Mal attackiert

Die Gruppe von jungen Männern habe sie zunächst beleidigt und verfolgt. Als er sich gegen die Beschimpfungen verbal gewehrt habe, sei er körperlich attackiert worden. Er habe versucht, sich zu wehren, sei aber zu Boden geworfen worden. „Drei Männer haben mich getreten, und mir wurden Haare rausgerissen“, sagt der 26 Jahre alte Frankfurter. Insgesamt seien drei Personen aus seiner Gruppe verletzt worden.

Erst vor drei Wochen hatten Unbekannte die Dragqueen „Electra Pain“ an der Konstablerwache mit Reizgas verletzt. Auch damals hatte es sich um eine Gruppe junger Männer gehandelt, und der Tatort war nur ein paar Hundert Meter entfernt. Zuvor war es auf der Zeil zu Attacken gegen queere Personen gekommen; wegen des Angriffs auf „Kween Drama“ ist ein Gerichtsverfahren anhängig. Kenan Heljezovic will auf die Zunahme queerfeindlicher Gewalt aufmerksam machen.

Es sei für ihn schon das dritte Mal gewesen, dass er mit einer solchen Attacke konfrontiert gewesen sei, und er wisse, dass viele Freunde von ihm ähnliche Erfahrungen machten. Es sei Zeit, dass das Thema öffentlich werde und bei der Polizei mehr Aufmerksamkeit bekomme, und er erhoffe sich, dass dadurch Täter belangt werden können. Nötig seien unter anderem mehr Polizeistreifen im Ausgehviertel.

Wie die Polizei auf Anfrage der F.A.Z. mitteilte, liegt die Zahl der angezeigten Übergriffe gegen Angehörige der LGBTQ-Community „im mittleren einstelligen Bereich“, bezogen auf die vergangenen 18 Monate und den gesamten Innenstadtkern. In den „publikumsträchtigen Orten“ rund um die Konstablerwache seien besonders viele Polizeistreifen unterwegs.

Ein besonderes Augenmerk gelte dabei der Sicherheit der schwulen, lesbischen und queeren Community, die sich in den Bars an der Alten Gasse und der Schäfergasse trifft. Es gebe auch polizeiliche Ansprechpartner für LGBTQ-Personen. Die Beamten stünden im direkten Kontakt zur Szene und zu externen Einrichtungen und appellierten in diesem Austausch auch dazu, sich jederzeit vertrauensvoll an die Polizei zu wenden und Straftaten konsequent anzuzeigen.