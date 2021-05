Fahndungserfolg : Polizei verhaftet mutmaßlichen „NSU 2.0“-Verfasser

Die Frankfurter Staatsanwaltschaft meldet einen Fahndungserfolg in der Affäre um die Serie von Drohschreiben, die mit „NSU 2.0“ unterzeichnet waren. Am späten Montagabend teilte die Behörde mit, in Berlin sei ein 53 Jahre alter erwerbsloser Mann deutscher Staatsangehörigkeit, der bereits in der Vergangenheit wegen zahlreicher unter anderem auch rechtsmotivierter Straftaten rechtskräftig verurteilt worden sei, festgenommen worden.

Helmut Schwan (hs.), Rhein-Main-Zeitung

Er ist verdächtig, seit August 2018 eine Serie von Drohschreiben volksverhetzenden, beleidigenden und drohenden Inhalts verschickt zu haben. Adressaten waren unter anderen Bundes- und Landtagsabgeordnete, die Frankfurter Anwältin Seda Basay-Yildiz, die Nebenkläger im Prozess um die Morde der Terrororganisation NSU vertreten hatte, sowie Künstler und Menschenrechtsaktivisten.

Der Mann sei nie Bediensteter der Polizei weder in Hessen noch in einem anderen Bundesland gewesen, teilte die Staatsanwaltschaft weiter mit. Beamte aus Frankfurter Revieren, aus denen Daten der Anwältin abgerufen worden waren, standen lange im Verdacht, an den Drohschreiben beteiligt gewesen zu sein.

Die Ermittlungen, die im Wesentlichen das Hessische Landeskriminalamt führte, seien sehr aufwändig und zeitintensiv gewesen. Die Auswertung der bei der Durchsuchung sichergestellten Datenträger sowie die weiteren unter anderem wegen des Verdachts der Volksverhetzung, des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, der Bedrohung sowie der Beleidigung geführten Ermittlungen dauerten an.