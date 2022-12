Korruptionsvorwürfe : Plädoyers in Feldmann-Prozess verschoben

Das Landgericht muss im Prozess gegen Frankfurts ehemaligen Oberbürgermeister erst noch über Beweisanträge der Verteidigung entscheiden. Deshalb stehen die Plädoyers frühestens in einer Woche an.

Im Prozess gegen Peter Feldmann verschieben sich die Plädoyers um mindestens eine Woche. Die Verteidiger des ehemaligen Oberbürgermeisters stellten am Mittwoch neun Beweisanträge, zu denen das Gericht teils erst noch entscheiden muss. Wie der Vorsitzende Richter sagte, werden die Entscheidungen am nächsten Verhandlungstag verkündet. Sollten die verbleibenden Anträge abgelehnt werden, könnten Staatsanwaltschaft und Verteidigung plädieren. Geht die Wirtschaftsstrafkammer ihnen nach, verlängert sich das Verfahren möglicherweise bis ins neue Jahr. Derzeit sind für den Prozess noch zwei Verhandlungstage terminiert, der letzte am 21. Dezember. Feldmann will am nächsten Verhandlungstag auch Angaben zu seinen persönlichen Verhältnissen machen.

Anna-Sophia Lang Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Einen Teil der Beweisanträge erledigte das Gericht noch am Mittwoch, indem es Akteninhalte verlas. Offen sind damit vor allem noch die Anträge, drei Zeugen zu laden: Einen ehemaligen Abteilungsleiter aus dem Sozialdezernat, den die Verteidigung zur Vertragsvergabe bei Flüchtlingsunterkünften hören will. Feldmanns ehemaligen Büroleiter, der zur Teilnahme des Oberbürgermeisters an Veranstaltungen karitativer Einrichtungen und fehlendem unsachgemäßem Einfluss Feldmanns auf die Verwaltung aussagen soll. Sowie einen ehemaligen führenden Mitarbeiter des Liegenschaftsamts, von dem die Verteidigung sagt, er werde bestätigen, dass Feldmann keinen Einfluss auf die Vergabe eines Vertrags für eine Flüchtlingsunterkunft am Poloplatz an die AWO genommen habe oder in Bezug auf sonstige Flüchtlingsunterkünfte.

3500 Euro Rückzahlung von Feldmanns Konto

Aus Sicht der Staatsanwaltschaft kann keiner der gewünschten Zeugen Angaben machen, die zur Aufklärung des Sachverhalts beitragen. Die von der Verteidigung erwarteten Angaben seien für die Entscheidung ohne Bedeutung. Vorwürfe im Zusammenhang mit der Vergabe von Verträgen für Flüchtlingsunterkünfte seien nicht Bestandteil der Anklage.

Zuvor hatte das Gericht Dokumente und E-Mails verlesen. Unter anderem eine Rückzahlung an den AWO-Kreisverband Frankfurt von Feldmanns Konto vom 12. Dezember 2019 in Höhe von rund 3500 Euro. Außerdem Kalendereinträge zu Treffen Feldmanns mit Jürgen und Hannelore Richter. Sowie einen Aufruf der AWO-Spitze, „unser AWO-Mitglied Peter Feldmann“ im OB-Wahlkampf 2018 zu unterstützen. In einem Mailverkehr von Januar 2018 tauscht sich der damalige Kreisvorsitzende mit anderen über eine Anzeige für Feldmanns Wahlkampf und Fragen der Finanzierung aus. Dort heißt es, man wolle dafür Spendenbeiträge umleiten.

Mehr zum Thema 1/

Ebenfalls in Zusammenhang mit dem Wahlkampf steht eine immer wieder erwähnte Nachricht der heutigen Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) an Hannelore Richter, Feldmanns Kandidatur zu unterstützen. Dabei handelt es sich laut der Verlesung durch das Gericht um einen Newsletter an SPD-Mitglieder in Hessen, in dem um Beteiligung an Hausbesuchen bei Wählern gebeten wird. Der Newsletter listet Terminvorschläge auf und informiert die Parteimitglieder über die Modalitäten.