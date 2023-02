Gut drei Monate nach der Abwahl hat der frühere Oberbürgermeister von Frankfurt, Peter Feldmann, seinen Austritt aus der SPD bekannt gegeben. In einer E-Mail verabschiedet sich Feldmann von den „Genossinnen und Genossen“ und begründet seinen Austritt mit dem Verhalten der Parteiführung, die im vergangenen Jahr seine Abwahl unterstützt hatte. „Mit der Kampagne gegen meine Person haben Teile der Parteispitze die sozialdemokratische Gestaltung unserer Stadt aufs Spiel gesetzt und sind der CDU auf den Leim gegangen“, schreibt Feldmann. Er behauptet, es habe eine andere Lösung gegeben, nämlich einen abgesprochenen Rückzug im Januar.

Rainer Schulze Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Das Parteienbündnis aus CDU, SPD, Grünen, FDP und Volt misstraute ihm jedoch und leitete einen Bürgerentscheid ein, der schließlich am 6. November zu Feldmanns Abwahl geführt hat. Wegen des Verdachts der Vorteilsnahme stand der frühere Oberbürgermeister zudem vor Gericht und wurde inzwischen auch in erster Instanz schuldig gesprochen. Über das Revisionsverfahren wurde noch nicht entschieden.

„Schwärzeste Phantasie“

In der E-Mail äußert sich Feldmann enttäuscht. „Dass sich meine Partei einmal an einer Abwahlkampagne gegen meine Person an vorderster Front betätigt, konnte ich mir selbst in meinen schwärzesten Phantasien nicht ausdenken.“ Er zieht eine Parallele zur Affäre um Andrea Ypsilanti, deren Namen er in der Mail falsch schreibt und die sich 2008 mithilfe der Stimmen der Linken zur Ministerpräsidentin wählen lassen wollte. „In Hessen haben uns die Wähler dafür abgestraft, dass in der SPD gegen Andrea Ipsilanti (sic!) intrigiert wurde.“ Seither sitze die SPD in Wiesbaden in der Opposition, meint Feldmann.

Mehr zum Thema 1/

In Frankfurt sieht er ähnliche Kräfte am Werk: Der „harte Druck“ auf Volker Hauff und Andreas von Schoeler habe die beiden sozialdemokratischen Frankfurter Oberbürgermeister einst das Amt gekostet und die lange Amtszeit von Petra Roth (CDU) eingeleitet. „Die Geschichte zeigt eindrücklich, die SPD hat ein besonderes Talent, sich von innen zu zerlegen“, lautet Feldmanns Fazit.

Verletzt von den Jusos

Die SPD-Mitglieder hatten ihn schon im vergangenen Frühjahr mit großer Mehrheit zum Rücktritt aufgefordert. Feldmann zeigt sich verbittert, dass ihn insbesondere die Jusos fallengelassen hätten: „Am meisten haben mich die gemeinsamen Aktionen meines ehemaligen Jugendverbandes mit der Jungen Union verletzt.“ Und auch die Parteispitze war auf Distanz gegangen: „Die Häme, der Hass, das Hakenkreuz an meiner Haustüre hat noch nicht einmal zu einem Telefonanruf und einem Wort des Bedauerns der Parteispitze geführt.“ In der Abwahlkampagne seien Großanzeigen und Plakate gegen seine Person faktisch mit seiner „Mandatsabgabe“ und mit seinen und anderen Mitgliedsbeiträgen finanziert worden. „Ein einmaliger Vorgang in der Geschichte der Frankfurter SPD.“

Feldmann schreibt, dass er dazu „ab sofort“ keinen Beitrag mehr leisten wolle, „auch wenn es künftig nicht mehr um mich geht“. Er wünsche der aktuellen Parteispitze ein glückliches Händchen bei der „Repolitisierung der SPD“: „Möge es gelingen, den Versuchungen zu widerstehen, aus der SPD eine hipster- oder investorenorientierte Machtpartei zu machen.“