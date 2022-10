Aktualisiert am

Oberbürgermeister vor Gericht : Feldmann gibt tiefe Einblicke in sein Privatleben

Im Korruptionsprozess stellt Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann in einer langen Einlassung dar, dass er sein Amt immer nur zum Guten genutzt habe. Um das zu beweisen, steigt er tief in private Details ein.

Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) hat im Korruptionsprozess vor dem Landgericht Frankfurt die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft zurückgewiesen. Weder in Bezug auf die Stelle seiner Frau als Leiterin einer Kita der Arbeiterwohlfahrt (AWO) noch im Zusammenhang mit Spendensammlungen der AWO im Wahlkampf 2018 habe er Einfluss genommen und Vorteile im Gegenzug für Wohlwollen bekommen. In der mehrstündigen Einlassung, die sein Verteidiger vortrug, sagte Feldmann, er habe sein Amt nie missbraucht, sondern verstehe sich im Sinne seiner Herkunft, seines Werdegangs und seiner politischen Prägung als „Klassensprecher oder oberster Sprecher“ der Bürger Frankfurts.

Die ihm als Oberbürgermeister verfügbare Bühne habe er genutzt, „um das Leben der Bürgerinnen und Bürger jeden Tag ein bisschen besser zu machen“. Weil er sich weniger für große Unternehmen und Banken einsetze, sondern für soziale Vereine und Initiativen, werde er besonders von diesen häufig mit Bitten angesprochen. Die AWO habe er aber an keiner Stelle vorteilhaft behandelt.

Feldmann nannte in seiner Einlassung Details aus der Beziehung mit seiner Noch-Ehefrau, gegen die im AWO-Skandal ebenfalls ermittelt wird, um darzustellen, dass er kein Motiv hatte, Vorteile in Form ihrer Führungsposition in der deutsch-türkischen Kita anzunehmen. Sie seien nicht im gesamten relevanten Zeitraum Lebenspartner gewesen. Es habe sich um eine „von extremen Höhen und Tiefen geprägte Liebschaft“ ohne gemeinsame Einkäufe, Anschaffungen und Konten gehandelt. 2015 sei es zur Trennung gekommen, auch bei der Eröffnung der Kita seien sie kein Paar gewesen. Trotzdem habe das Ehepaar Richter Zübeyde Feldmann, die damals noch Temizel hieß, als Kita-Leiterin gewollt.

Wegen Schwangerschaft geheiratet

Feldmann beschrieb, dass es nach der Kita-Eröffnung jedoch zu einem Wiedersehen gekommen sei und zu einer Schwangerschaft. Diese habe er nicht gewollt. Er habe deshalb eine Abtreibung gewollt, habe sich aber nicht durchsetzen können. Um der Familie eine Chance zu geben und aufgrund des kulturellen Hintergrunds der türkischstämmigen Zübeyde Feldmann habe er sie geheiratet.

Sich in ihre Verhältnisse einzumischen, sei ihm „untersagt“ gewesen. Es habe sonst „aggressive Wutausbrüche“ gegeben. Er habe keinerlei Einblick gehabt, ungeachtet einer gemeinsamen Steuererklärung. Auf ein gemeinsames Konto habe seine Frau einen „unbedeutenden“ Betrag überwiesen. Die Alltagsausgaben habe er bestritten, was seinem Rollenverständnis von Vater und Ehemann entspreche. Seine Frau habe sich unterdessen „ein beträchtliches Vermögen“ aufgebaut, von dem er nichts wisse.

Er habe nicht einmal gewusst, bei welchem AWO-Kreisverband sie angestellt war. „Zeit und Muße“, sich damit zu beschäftigen, habe er wegen Wahlkämpfen und Koalitionsverhandlungen nicht gehabt. Er sei davon ausgegangen, dass seine Frau „angemessen und ordnungsgemäß“ bezahlt werde. Als er von ihrer tariflichen Einstufung Kenntnis erlangt habe, habe er diese als „problematisch“ und als Verstoß gegen die Gleichbehandlung eingeschätzt. Seine Frau selbst habe sich „vehement“ gegen den Vorwurf gewehrt, nicht jeden Cent eigenständig und aufgrund ihrer Leistung verdient zu haben. Dass sie einen Dienstwagen hatte, den sie auch während der Elternzeit nutzte, habe er dagegen gewusst und nicht als ungewöhnlich empfunden.