Crack besonderes Problem : „Die Szene im Frankfurter Bahnhofsviertel passt sich an“

Für einen Abend Anfang November ist es im Bahnhofsviertel ungewöhnlich voll. An der Niddastraße sitzen kleine Gruppen auf dem Gehweg. Kein Vergleich zum Sommer, als sich Hunderte Menschen im Drogenrausch dort auf engsten Raum gezwängt haben. Aber dennoch. Zwei Männer stecken ihre Köpfe zusammen und kochen Heroin auf. Ein paar Meter weiter stopft sich jemand eine Crackpfeife. Um die Ecke liegt eine Frau inmitten von anderen Menschen auf dem Rücken, die Augen halb geschlossen. Die Gruppe Männer, die laut und wild gestikulierend die Moselstraße entlang gelaufen kommt, als gehöre ihr das Viertel, bekommt sie vermutlich gar nicht mit.

Und dann gibt es noch Szenen wie diese: an fast jeder Ecke, in jeder Straße steht ein Streifenwagen der Polizei. Beamte sind unterwegs, beobachten, kontrollieren, nehmen fest. Die Polizei hat ihre Offensive gestartet. Kein Tag, so ihre Devise, soll mehr im Bahnhofsviertel vergehen, ohne dass die Kriminalität da bekämpft wird, wo sie sich besonders deutlich zeigt: in den kleineren Straßen des Viertels, in dunklen Ecken, vor allem in den Abendstunden.

Ganzheitliche Bekämpfung

Seit Mitte September läuft die Initiative der Einsatz- und Ermittlungseinheit der Frankfurter Polizei. Allein in den vergangenen Wochen sind 418 Strafanzeigen und 86 Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet worden, wie das Polizeipräsidium in einer ersten Bilanz mitteilt. 268 Strafanzeigen entfallen auf Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, davon 235 Fälle auf den Besitz und Erwerb von Rauschgift sowie 33 Strafanzeigen auf den illegalen Handel. In 18 Fällen sind die Beamten wegen Körperverletzungsdelikten tätig geworden, in 14 Fällen wegen Raubes.

Vier Verfahren wurden wegen Verdachts des Taschen- und Trickdiebstahls eingeleitet. Insgesamt haben die Beamten 78 Personen vorläufig festgenommen, 42 Haftbefehle wurden vollstreckt. Polizeipräsident Stefan Müller spricht von einer „ganzheitlichen Bekämpfungsstrategie“. Nur so könnten „die zum Teil menschenunwürdigen Zustände im öffentlichen Raum beseitigt werden“.

Die Polizei wird nach seinen Worten „weiterhin konsequent, zielgerichtet und mit Nachdruck gegen Straftäter im Bahnhofsgebiet vorgehen und so den berechtigten Sorgen der Anwohner und ansässigen Gewerbetreibenden Rechnung tragen. Ein solch bedeutendes Szeneviertel bedarf einer besonderen Aufmerksamkeit und eines besonderen Sicherheitsansatzes.“ Die Präsenz im Viertel werde man, falls nötig, weiter ausbauen.

Die Hauptziele sind die Bekämpfung von Straßen-, Gewalt- und Betäubungsmittelkriminalität sowie die Reduzierung des Konsums der Leitdroge Crack im öffentlichen Raum, wie die Behörde mitteilt. Dazu gehöre auch ein Vorgehen gegen das Lagern größerer Gruppen auf Straßen und Gehwegen. Wie Christoph Bosecker, Leiter der Einsatz- und Ermittlungseinheit, sagt, haben in diesem Jahr vor allem die Raub- und Diebstahlsdelikte zugenommen. In der Spitze habe man mehr als zwanzig Fälle je Woche verzeichnen müssen. Inzwischen sei es etwa eine Tat am Tag, was man unter anderem an der hohen Polizeipräsenz im Viertel festmache.

Crack als Herausforderung

Zudem habe man aggressive Gruppen und auch einzelne Personen gezielt im Blick. Laut Bosecker gehen die Taten aber nicht nur von Drogenkonsumenten aus. Vielmehr habe sich das Klientel im Viertel insgesamt verändert. Es seien viele Menschen ins Viertel gekommen, „einfach nur, um sich die Zustände, von denen sie zuvor nur gehörten haben, anzuschauen“. Bosecker sagt, für die Bekämpfung der Kriminalität brauche man nicht zuletzt „die nötige Flexibilität“. Die Szene, sagt er, passe sich schnell an. „Man weiß, wann die Polizei da ist.“

Bosecker beobachtet auch die Verwahrlosung der Drogenszene intensiv. „Frankfurt ist wohl die Stadt in Deutschland, wo die Herausforderung durch die Droge Crack am größten ist.“ Eine Lösung zu finden, geht nach seinen Worten nur miteinander. Damit meint er: die Polizei und die Stadt. Das spricht Polizeipräsident Müller regelmäßig deutlich aus. Trotz der positiven Bilanz der ersten Wochen seien die Probleme allein mit polizeilichen Mitteln nicht zu lösen, sagt er. Auch jetzt, in der kälteren Jahreszeit, registriere die Polizei täglich rund 120 Schwerstabhängige, die sich im Viertel aufhalten. „Deren ohnehin schwierigen Lebensumstände werden sich in den Wintermonaten nicht verbessern“, vermutet Müller. Sollte sich in den nächsten Monaten nicht grundlegend etwas an den Strukturen ändern, ist seiner Ansicht nach „damit zu rechnen, dass das Bahnhofsgebiet ab dem Frühjahr erneut zusätzliche Konsumenten anziehen wird und die Zahl der Abhängigen im öffentlichen Raum wieder deutlich ansteigt“.