Die erste weitreichende Entscheidung, die der im Mai ins Amt eingeführte Frankfurter Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) jetzt ohne Vorankündigung getroffen hat, richtet sich gegen die eigene Koalition im Römer, die sich aus Grünen, SPD, FDP und Volt zusammensetzt. Anders als am Rand der Koalitionsvereinbarung vor zwei Jahren besprochen, hat Josef schriftlich verfügt, dass das Gesundheitsressort nach dem Ausscheiden von Grünen-Stadtrat Stefan Majer nicht an Majers Grünen-Kollegin, Sozialdezernentin Elke Voitl, geht. Stattdessen soll Majers Nachfolger, der neue Mobilitätsdezernent Wolfgang Siefert, auch ein Grünen-Politiker, zusätzlich Gesundheitsamt, Drogenreferat und Kliniken übernehmen. Siefert hat keinerlei Bezug zu Gesundheitsthemen. Josef nannte als Grund für die Verfügung, dass es ihm um die Frage gehe, bei wem das Klinikum Höchst am besten angesiedelt sei.

Formal ist seine Entscheidung kein Bruch des Koalitionsvertrages. Das Ressort „Gesundheit“ bleibt wie im Vertrag festgelegt bei den Grünen. Es gilt jedoch zwischen Koalitionären stets das ungeschriebene Gesetz, dass es in der Hand der Parteien liegt, ihre Kandidaten zu benennen. Die Grünen hatten sich im Frühjahr 2021 intern geeinigt, dass die damals neue Sozialdezernentin Voitl das Ressort Gesundheit im Sommer 2023 übernehmen solle, wenn Majer in Pension gehe.

„Wir sind sehr überrascht über diese Dezernatsverteilung“, teilt Voitl mit. „Mit uns ist das nicht abgesprochen worden.“ Und weiter: „Wir gehen davon aus, dass die Verfügung zeitnah korrigiert wird.“

Auch Kämmerer Bastian Bergerhoff, Sprecher der Grünen-Magistratsmitglieder, bestätigt Voitls Einschätzung: „Wir erwarten eine Korrektur der Dezernatsverfügung des Oberbürgermeisters – wir wollen uns auf die Arbeit konzentrieren.“ Gerade im Gesundheitsressort gebe es nach Corona viel zu tun, müssten Dinge neu organisiert werden. Auch die dringend notwendige Beschäftigung mit dem Bahnhofsviertel müsse weitergehen. Ganz zu schweigen von der Situation der Kliniken. Das gesamte Dezernat, so Bergerhoff „verträgt keine weitere Unruhe“. Voitl hatte in den vergangenen Wochen bereits an den sogenannten Routinen und Meetings im Gesundheitsressort teilgenommen. Es sei alles vorbereitet, heißt es, um übergangslos weiterarbeiten zu können.

„Es ist wichtig, dass der Gesundheitsbereich die Aufmerksamkeit bekommt, die er braucht“, sagt Volt-Stadträtin Eileen O’Sullivan. Und Volt-Fraktionschef Martin Huber kann sich nicht vorstellen, dass die Zuordnung zum Mobilitätsdezernat „langfristig so bleiben wird“. Er habe sich die Zusammenarbeit mit dem neuen Oberbürgermeister „einfacher vorgestellt“.

Josefs Handeln hat auch die eigene Partei überrascht. „Wir haben die Nachricht aus der Zeitung erfahren“, sagt SPD-Fraktionschefin Ursula Busch; mit ihr habe Josef nicht gesprochen. „Wir sind verblüfft.“ Und sie ergänzt: Die SPD im Römer betrachte sich als Teil der Koalition, „wir fühlen uns an Absprachen gebunden, die getroffen worden sind“.

Will Josef Aufsichtsräte übernehmen?

Unklar ist, warum der Frankfurter Oberbürgermeister die Grünen so verärgert. Dem Vernehmen nach soll es sich eigentlich um einen Konflikt Josefs mit der FDP-Wirtschaftsdezernentin Stephanie Wüst handeln. An dessen Lösung hätten weder Josef noch Wüst gearbeitet, heißt es. Aber auch die Grünen als führende Kraft im Magistrat hätten eben kein Interesse gezeigt, ein Einvernehmen herzustellen.

Die Rede ist davon, dass Josef beanspruche, wie seine Vorgänger, ob Peter Feldmann oder die langjährige Oberbürgermeisterin Petra Roth (CDU), den Aufsichtsratsvorsitz bei der Frankfurter Messe und dem Energieversorgungsunternehmen Mainova einzunehmen. Seit der Abwahl von Oberbürgermeister Feldmann im November nimmt diese Aufgabe Wüst wahr und ist offenbar nicht bereit, diese Position abzugeben. Lediglich bei der Tourismus+Congress GmbH hat Wüst den Vorsitz im Aufsichtsrat Josef überlassen.

Wenn diese Einschätzung von Beobachtern stimmt, dann hätte Josef mit seiner Dezernatsverfügung die Absicht, Druck auf die Grünen auszuüben, damit diese Wüst veranlassen, die beiden Aufsichtsratschefposten dem Oberbürgermeister zu überlassen. Für manche mag das abwegig klingen, im Römer heißt es, dass Josef einen „klassischen Deal“ im Sinn habe und dass er das einzige Machtmittel im Umgang mit den Stadträten nutze, das er nach der Hessischen Gemeindeordnung habe: die Verteilung der Ressortzuständigkeit. Das Verständnis der Koalition für dieses Vorgehen hält sich in engen Grenzen. Josef schaffe so nur Chaos und schüre Politikverdrossenheit.