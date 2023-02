Die Schießerei auf der Fressgass hat offenbar einen Streit zwischen Hells Angels und einer verfeindeten Gruppierung zum Hintergrund. Nach Information der F.A.Z. handelt es sich bei dem Mann, der am späten Mittwochabend in der Frankfurter Innenstadt angeschossen wurde, um ein Full Member der Rockgruppierung. Der Schütze befindet sich noch immer auf der Flucht.

Nach Angaben der Polizei war der Geschädigte gegen 22 Uhr in einem Restaurant in der Kalbächer Gasse, als ein Mann auf ihn schoss. Der 54 Jahre alte Mann erlitt eine Schusswunde am Bein und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Angreifer flüchtete unerkannt aus dem Lokal und weiter in Richtung Alte Oper. Polizisten sperrten den Tatort um die sogenannte Fressgass, also die Große Bockenheimer Straße, weiträumig ab. Die Beamten fanden in der Nähe des Restaurants die Pistole, mit der mutmaßlich geschossen wurde.

Wie aus Sicherheitskreisen zu hören war, geht man unter anderem dem Verdacht nach, der Schütze könne einem Clan mit afghanischen Wurzeln aus Sossenheim angehören. In der jüngeren Vergangenheit sollen sich Konflikte zwischen diesem und den Hells Angels zugespitzt haben. Unter anderem sei es um Geschäfte in der Club-Szene gegangen sein.

Die Polizei plant dem Vernehmen nach, eine sogenannte BAO, eine „Besondere Aufbauorganisation“ zu gründen, um zu verhindern, dass es zu weiteren Gewalttaten zwischen den Hells Angels und der anderen Gruppierung kommt. Zahlreiche Beamte seien derzeit damit befasst, die näheren Umstände aufzuklären und das Umfeld des Geschädigten zu sichten. Es bestehe das Risiko von Racheakten.

Die Ermittlungen zu dem genauen Ablauf des Geschehens dauern an, die Frankfurter Kriminalpolizei ermittelt in der Sache aufgrund des Verdachts des versuchten Totschlags.