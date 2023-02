Die Szene ist echt, wirkt aber wie bestellt. Mike Josef (SPD) und Max Coga, der Betreiber der „Pik Dame“, stehen an der Taunusstraße auf dem Bürgersteig, als zwei abgerissen aussehende Typen hinter ihrem Rücken durchs Bild laufen. Der eine zückt eine sehr dicke Rolle von Geldscheinen und gibt dem anderen einen Fünfziger, dann laufen sie weiter. Im Bahnhofsviertel muss man nach solchen Szenen nicht lange suchen. Die Bürgersteige sind trotz der Kälte voll von Drogenkranken und Drogenhändlern.

Josef will als Oberbürgermeister dafür sorgen, dass sich die Situation im Bahnhofsviertel verbessert: „Wir haben große Probleme, das ist nicht zu leugnen. Die Zustände im öffentlichen Raum können so nicht bleiben.“ Er verspricht keine Wunder, zählt aber einige Punkte auf, die ihm wichtig sind: mehr Hilfsangebote für die Versorgung der Drogenkranken in Innenräumen, eine Waffenverbotszone, Videoüberwachung an neuralgischen Punkten, mehr Sauberkeit, mehr Polizei. Die FDP-Ordnungsdezernentin Annette Rinn lobt er für die „gute Idee“, ein Koordinierungsbüro einzurichten, das die städtischen Aktivitäten verbinden soll. Als Oberbürgermeister will er mit am Tisch sitzen.

Es fällt auf: Bis auf die Hilfsangebote für Drogenkranke sind alle Schritte, die er aufzählt, ordnungspolitischer Natur. Nur auf Nachfrage erwähnt er die städtebauliche Aufwertung, der er sich als Planungsdezernent verschrieben hatte. Mehr Wohnungen sollten zum Wandel des Viertels beitragen. Jetzt sagt Josef: „Das setzt voraus, dass man hier sicher wohnen kann, ohne belästigt zu werden.“ Josef sagt, er kenne das Bahnhofsviertel gut und gehe dort auch gerne aus. Er ist im Viertel gut vernetzt: Der Betreiber des Kultkiosks Yokyok an der Münchener Straße war anwesend, als Josef auf einem SPD-Parteitag als Oberbürgermeisterkandidat nominiert wurde.

Mit Veranstaltungsreihen wie der Bahnhofsviertelnacht hatte die Stadt versucht, das turbulente Viertel als Ausgehmeile zu etablieren. Josef verteidigt diese Idee: Die Belebung des Bahnhofsviertels führe zu einer stärkeren sozialen Kontrolle. „Aber das hat während der Pandemie nicht stattgefunden.“ Hinzu komme, dass durch den Umbau der derzeit geschlossenen B-Ebene des Hauptbahnhofs viele Drogenpro­bleme sichtbarer geworden seien. Der Karlsplatz müsse auch endlich umgestaltet werden. „Wir dürfen dieses Viertel nicht aufgeben.“

Sein Gesprächspartner und Stadtführer an diesem Tag ist Max Coga, der die „Pik Dame“ zu einer Szenebar umgewandelt hat. Er ist im Bahnhofsviertel aufgewachsen und meint, dass sich die Zustände immens verschlechtert hätten: „Die Pandemie war der Genickbruch.“ Weil viele Hilfsangebote nicht mehr geöffnet waren, wurden die Drogenkranken hinausgedrängt. Jetzt bekommt man sie nicht mehr von den Straßen und Plätzen. Josef sagt dazu: „Der öffentliche Raum ist kein Krankenhaus.“ Er sei für jeden da und dürfe nicht von einer Gruppe okkupiert werden.

Gerade abends sei es kaum erträglich, berichtet Coga. Besonders an der Taunusstraße sei die „offensive Art der Kleindealerei“ ein Problem. Von dort habe sich der Drogenhandel und -konsum auf die angrenzenden Straßen verteilt. Josef hofft auf eine Gesetzänderung, um kleinere Mengen kontrolliert in den Druckräumen abgeben zu können. Das Dealen auf der Straße will er umso konsequenter unterbinden lassen.

Ein weiterer Grund für die enorme Präsenz der Süchtigen sind auch die veränderten Konsumgewohnheiten. Heroin ist weniger geworden, Crack hat zugenommen. Diese Droge kann man auch auf der Straße rauchen. Sie kratzt auf, die Süchtigen werden aktiv und aggressiv. Josef sagt, Crack fordere „neue Wege“.

Viele Leute seien schon weggezogen, berichtet Coga und nennt bekannte Namen aus der Kulturszene. Er fordert mehr Polizeipräsenz und auch mehr Sanitärräume: „Die Leute müssen irgendwo pissen.“