Auflagen für Verleiher : Frankfurt geht mit festen Stellplätzen gegen E-Roller-Chaos vor

Von nun an soll in der Frankfurter Innenstadt Schluss sein mit dem willkürlichen, ungeordneten Abstellen von E-Scootern an Straßen und auf Plätzen. Wie in Köln, Düsseldorf und Stuttgart haben auch in Frankfurt die derzeit fünf Anbieter eine Sondernutzungserlaubnis für jeden einzelnen E-Scooter beantragen müssen. Nach Angaben des Verkehrsdezernats wollen sie insgesamt zirka 20.000 Roller im gesamten Stadtgebiet bereitstellen. Maximal 5000, also 1000 je Anbieter, dürfen im erweiterten Innenstadtbereich an vorher mit der Stadt genau vereinbarten Plätzen von den Betreibern zur Verfügung gestellt werden.

Mechthild Harting Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung.

Für die Nutzer wichtiger ist, dass sie künftig die E-Scooter nur noch an ausgewiesenen Abstellflächen abgeben können. „Tun sie das nicht, läuft die Uhr weiter“, das werde dann teuer, heißt es aus dem Verkehrsdezernat. Allerdings hat die Stadt bisher erst eine solche Fläche an der Baseler Straße ausgewiesen. Weitere sollen in den nächsten Tagen an der Berliner Straße markiert werden. Im nächsten Schritt, so heißt es aus dem Dezernat, nehme man sich das Umfeld der Fußgängerzone Zeil vor sowie die Flächen rund um die U-Bahn-Stationen, wo erfahrungsgemäß bisher viele E-Scooter abgestellt wurden.

E-Scooter auf normalen Parkplätzen

Insgesamt in der Innenstadt Flächen als Abstellplätze für E-Scooter zu reservieren, wird nicht einfach sein. „Das ist die eigentliche Herausforderung“, gesteht Mobilitätsdezernent Stefan Majer (Die Grünen). Schließlich sei der öffentliche Raum begrenzt, und es müsse ohnehin eine Vielzahl von Nutzungen berücksichtigt werden. Majer bittet die Frankfurter um Verständnis, dass die Ausweisung und Markierung „eine längere Zeit in Anspruch nehmen wird“. Voraussichtlich werden die festen Abstellflächen für E-Scooter, wie in anderen Städten auch, auf bisherigen Parkplätzen im Straßenraum entstehen. Sind sie einmal eingerichtet, gilt die Vorgabe, dass im Umkreis von 100 Metern um die Fläche keine weiteren E-Scooter abgestellt werden dürfen.

Trotz der erst sukzessiven Bereitstellung dieser Abstellflächen ist Majer überzeugt, in Absprache mit den Betreibern eine Regelung gefunden zu haben, „mit der wir wirksam gegen das Chaos auf Frankfurts Straßen und Plätzen vorgehen“. Bisher habe auf den Straßen und Plätzen nur „Wildwuchs“ geherrscht, meint der Dezernent.

Die Verleihfirmen haben sich mit der Sondernutzungserlaubnis verpflichtet, weitere Regeln einzuhalten. So müssen die Anbieter eine 24-Stunden-Hotline einrichten, um Beschwerden anzunehmen, sei es telefonisch oder per Mail. Zudem gibt es zahlreiche Vorschriften, die festlegen, wo die E-Scooter nicht abgestellt werden dürfen. Diese Regeln gelten nicht nur für die Innenstadt, sondern für das gesamte Stadtgebiet. Zudem haben die Anbieter die Nutzer darauf hinzuweisen, dass sie mit den Rollern Dritte weder gefährden noch behindern dürfen.

Zonen für Mieten von Rollern

Ein Mietverhältnis darf künftig nur noch in abgestimmten Zonen begonnen und beendet werden. Ausgeschlossen ist künftig, den Mietvertrag in Fußgängerzonen, auf den Main- und anderen Straßenbrücken, in Park- und Grünanlagen, an Baumscheiben und auf dem begrünten Mittelstreifen zu beginnen oder abzuschließen. Das Gleiche gilt für Wald-, Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Spielplätze und Friedhöfe.

Die Sondernutzungserlaubnis, die am Montag in Kraft getreten ist, gilt zunächst für sechs Monate. Anschließend, so das Dezernat, wolle man schauen, ob nachgesteuert werden müsse. Die Anbieter haben 30 Euro je Scooter für die Sondernutzungserlaubnis aufbringen müssen.

Kritik an früherem Minister Scheuer

Dass bisher vor allem in der Innenstadt eine „Wildwest-Situation“ geherrscht habe, dafür macht Stadtrat Majer den früheren Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) verantwortlich. Dieser hatte im Juni 2019 die E-Scooter ohne jegliche Regelung zugelassen, so dass die Roller überall in der Stadt abgestellt und gemietet werden konnten. Dass den Kommunen „keinerlei Instrumente zur Beordnung der Situation an die Hand gegeben wurden“ ist nach Angaben des Grünen-Politikers in den vergangenen Jahren ein „großes Ärgernis“ gewesen, und zwar für die Bürger wie für die Verwaltung. Erst als im Fall der Stadt Düsseldorf im November 2020 ein Gericht klarstellte, dass es sich beim Abstellen der E-Scooter um eine erlaubnispflichtige Sondernutzung handele, konnte auch die Stadt Frankfurt beginnen, mit den Betreibern Regelungen auszuhandeln. Majer zeigt sich zufrieden, dass es ihm und dem Dezernat nun gelungen sei, wenige Monate nach seinem Amtsantritt eine tragfähige Lösung zu präsentieren.