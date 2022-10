Zugläufer beim Marathon : „Jeder, der einen Marathon läuft, hat eine Zielzeit“

Aktualisiert am

Unter vier Stunden und 15 Minuten: Robert Seele verhilft Teilnehmern des Marathons zu ihrer Wunschzeit. Bild: Maximilian von Lachner

Robert Seele läuft als Tempomacher den Frankfurt-Marathon – gemächlicher, als er könnte. Was treibt ihn an, ohne persönlichen Anspruch in das Rennen zu gehen?