Absage wegen Corona : Frankfurt-Marathon fällt auch 2021 aus

In einem zehnminütigen Youtube-Video versucht Jo Schindler, Renndirektor des Marathons, für Verständnis für die Entscheidung zu werben. Es sei schlichtweg nicht möglich, eine solche Großveranstaltung in der gewohnten Qualität anzubieten, wenn keinerlei Planungssicherheit gewährleistet sei. Es brauche viele Wochen Vorlauf, um einen Marathon dieser Größe auf die Beine zu stellen. „In der aktuellen Situation ist die Veranstaltung für uns nicht kalkulierbar, denn derzeit weiß niemand wie die Rechtslage am Veranstaltungstag sein wird.“ Weniger als drei Monate vor dem Rennwochenende sei aber eine klare Planungsgrundlage erforderlich.

Nach der Absage im vergangenen Jahr sei das Organisationsteam optimistisch in die Laufsaision 2021 gestartet. „Wir waren voller Freude, endlich wieder Läufer und Läuferinnen in der Festhalle begrüßen zu dürfen“, sagt Schindler. „Doch die Vorfreude erfüllt sich leider nicht.“

Marke des Frankfurt Marathons schützen

Lange habe das Team überlegt, den Marathon in einem anderen Rahmen stattfinden zu lassen. „Wir haben verschiedene Modelle durchgespielt“, sagt Schindler. So sei beispielsweise über ein kleineres Starterfeld diskutiert worden. Am Ende habe sich das Team gegen eine solche Lösung entschieden. Wirtschaftliche Gründe hätten dabei eine Rolle gespielt, so der Renndirektor. „Der Frankfurt Marathon soll aber auch eine Marke bleiben“, sagt Schindler. Eine Veranstaltung, bei der Freizeitsportler ebenso an den Start gehen wie Profiläufer. Ein Rennen, das mit dem Zieleinlauf in der Festhalle endet.

Über die letzten Meter der mehr als 42 Kilometer langen Strecke sei hitzig diskutiert worden, sagt Schindler. Denn die „Gudd Stubb“, wie die Festhalle auch genannt wird, sei nun einmal überdacht. Die Regeln für „Indoor-Sport“ seien noch einmal strenger als die für Outdoor-Veranstaltungen. Deshalb ganz auf den für den Frankfurt Marathon typischen Einlauf in die Festhalle verzichten? Das kam für die Organisatoren nicht in Frage. „Das ist ja, als würde man einen Flug nach Mauritius buchen und auf Mallorca landen.“

Schindler und sein achtköpfiges Team hoffen auf einen Neustart im Jahr 2022. Die Läufern, von denen viele nach der Absage im vergangenen Jahr darauf verzichtet haben, ihre Startgebühr zurückzuverlangen und ihre Anmeldung auf 2021 verschoben haben, wurden am Mittwochmorgen per Mail über die Absage informiert. Sie erhalten abermals die Möglichkeit, ihren Startplatz ins nächste Jahr mitzunehmen. „Wir hoffen, dass viele den Gutschein akzeptieren“, sagt Schindler. Würde ein Großteil der Sportler die Startgebühr zurückverlangen, „könnte uns das den Boden unter den Füßen wegziehen“.