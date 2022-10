Frankfurt Marathon : Diese sechs Läufer haben die 42 Kilometer geschafft

Laufen um des Laufens willen: Mehr als 11.000 Menschen nahmen am Sonntag am Frankfurt Marathon teil. Nicht alle kamen mit den Bedingungen zurecht – für die meisten aber überwiegt hinter der Ziellinie die Freude.

War es das wirklich wert? Wer den Athleten an diesem Sonntag dabei zuschaut, wie sie sich kurz hinter der Ziellinie des Frankfurt Marathons hinwerfen, kaum in der Lage, wieder aufzustehen; wer sieht, wie die, die noch laufen können, am ganzen Körper zittern und humpeln und wie mancher sich auf dem roten Teppich in der Festhalle übergeben muss, weil der Körper nicht mehr anders kann, dem drängt sich diese Frage auf – der ist aber vermutlich auch noch nie selbst einen Marathon gelaufen. Dass so ein Lauf anstrengend ist, daran besteht kein Zweifel. Am Sonntag kann man aber auch das beobachten: Glückstränen, Athleten, die auf den letzten Metern noch einen Sprint hinlegten, als seien sie gerade erst losgelaufen, Jubel über die neue persönliche Bestzeit und Fremde, die einander wie beste Freunde umarmen.

Kim Maurus Volontärin. Folgen Ich folge

Lange haben die Frankfurter auf diesen Tag gewartet, zum letzten Mal fand der Marathon im Jahr 2019 statt, 2020 und 2021 musste er pandemiebedingt ausfallen. Am Sonntag spielt dann sogar das Wetter mit, zumindest für jene, die an der Straße stehen, Musik machen oder Gels und Getränke verteilen. Laut Veranstalter kamen etwa 300.000 Rennbegeisterte zusammen.

Für einige der insgesamt mehr als 20.000 Läufer aus 110 Nationen, die an den verschiedenen Wettkämpfen des Frankfurt Marathons teilnahmen, war der Lauf dagegen mühsam. „Das Wetter war zu warm für eine gute Leistung“, findet Edgar Makanga, der aus Brüssel angereist war und zum ersten Mal am Frankfurt Marathon teilnahm. „Es war viel wärmer, als ich dachte, aber die Unterstützung war großartig“, sagt auch die Britin Kat Baldwyn, die schon mehrere Marathons absolviert hat, aber noch nie zuvor einen in Frankfurt: „Ich wollte etwas Neues sehen.“

„Ich bin total glücklich“

Anderen konnte das Wetter nichts anhaben. „Ich bin total glücklich. Ich habe 20 Wochen trainiert auf 3:30, und ich habe 3:28 geschafft“, sagt die Frankfurterin Ayline Heller mit tränenüberströmtem Gesicht. Die 29 Jahre alte Doktorandin ist zum ersten Mal einen Marathon gelaufen. Auch der 51 Jahre alte Lothar Heider, der in seinem Leben schon mehr als 40 Marathons hinter sich gebracht hat, ist mehr als zufrieden. „Endlich mal unter 3:30, es kommt ja total auf die Bedingungen an, heute war es super!“

Rita Marques, die aus Lissabon nach Frankfurt gekommen ist, sagt: „Ich laufe normalerweise Bergläufe, hier ist es viel schneller.“ Die Stadt sei wundervoll, „ich bin dankbar, hier zu sein“. Auch für sie war der Frankfurt Marathon der erste überhaupt.

Der hiesige Lauf gilt als der im Breitensport schnellste deutsche Marathon, die Athleten absolvieren ihn im Durchschnitt in 3:57:56 Stunden. Um ein solches Großereignis zu verwirklichen, werden enorme Mengen Material gebraucht: 400 000 Trinkbecher, 120 000 Liter Getränke, 150 000 Sicherheitsnadeln, 4,5 Tonnen Bananen und 1,3 Tonnen Äpfel hatten die Veranstalter besorgt.

Groß ist auch die Altersspannweite der Läufer, die an den Start gingen. Die jüngste Athletin in diesem Jahr ist die 18 Jahre alte Chantal Hegelbach, die Schweizerin startete zwei Tage nach ihrem Geburtstag. Der älteste Läufer ist der 82 Jahre alte Klaus Niepelt.

Andere fallen nicht durch ihr Alter, sondern mit ihren Accessoires auf. So etwa der Mexikaner Luis Vieyra, der die 42,195 Kilometer mit Som­brero lief. „Ich glaube, der Zieleinlauf hier ist der beste der Welt, es ist spektakulär“, sagt er nach dem Rennen. Er wohnt in Bad Soden, weit weg von seiner Familie. Allein ist er sich aber an diesem Sonntag nicht vorgekommen: „Alle haben mich angefeuert, viele haben ‚Viva México‘ gerufen, ich habe mich wie zu Hause gefühlt.“