Polizisten gefilmt : Unberechtigter Rassismusvorwurf auf Tiktok

Aktualisiert am

Ein Fünfundzwanzigjähriger ist für das Posten eines Videos, das zwei Polizisten im Dienst zeigte und sie des Rassismus bezichtigte, zu einer Geldstrafe von 80 Tagessätzen à 20 Euro verurteilt worden. Der in Deutschland lebende Afghane hatte das Video im Juni vergangenen Jahres auf der Social-Media-Plattform Tiktok hochgeladen. Darin zeigt er, wie er auf zwei Polizisten auf der Zeil zugeht und versucht, sie mit der Faust zu begrüßen, wie es sich während Corona eingebürgert hatte. Die beiden Polizisten halfen zu dem Zeitpunkt allerdings gerade einer Frau, die ihr elf Jahre altes Kind suchte, und lehnten den Gruß ab. Die Gesichter der Beamten waren in der Aufnahme klar zu erkennen.

Kurz nach dem Hochladen ließen Freunde der beiden Polizisten ihnen das Video zukommen, und einer von ihnen meldete es bei der Plattform. Der Post wurde gelöscht. Einige Tage später veröffentlichte der Angeklagte dasselbe Video noch einmal, dieses Mal mit der Unterschrift „Habt ihr auch schon mal Erfahrungen mit #Rassismus gemacht?“, dem Kommentar „Warum werden immer so viele Leute ausgegrenzt?“ und einigen traurigen Emojis. Außerdem hatte er die Aufnahme mit dramatischer Musik unterlegt. Das Video wurde etwa 1,4 Millionen Mal aufgerufen.

Plant Einbürgerung zu beantragen

Beide Polizisten berichteten, dass sie die Angelegenheit nicht weiter verfolgt hätten, wenn das Video nicht noch einmal hochgeladen worden wäre. Die Anzeige war vor allem aufgrund des abermaligen Hochladens und des durch die Bearbeitung neu gesetzten, falschen Rahmens erfolgt. Dabei wurde der Mann, der bei einem Sicherheitsdienst arbeitet, allerdings nicht der Verleumdung bezichtigt, sondern nur der Verletzung des Kunsturheberrechts.

Der Angeklagte sagte, das Video sei nicht persönlich gegen die Polizisten gerichtet gewesen. Vielmehr habe er das Thema Rassismus auf Tiktok ansprechen wollen und beabsichtigt, sich in den Kommentaren mit anderen Personen darüber auszutauschen. Inzwischen habe er alle seine Videos gelöscht, sei nicht mehr auf der Plattform aktiv und warne auch seine Freunde davor. Er habe nicht gewusst, dass die Veröffentlichung der Aufnahmen ohne Einverständnis der abgebildeten Personen verboten ist. Die Kamera sei nicht versteckt gewesen, er habe das Handy offen in der Hand gehalten. Er sei davon ausgegangen, dass die Beamten ihn darauf hingewiesen hätten, wenn das, was er getan habe, verboten gewesen sei. Vor Gericht entschuldigte er sich bei den Polizisten.

Der Mann war in diesem Fall schon einmal zu 110 Tagessätzen à 40 Euro verurteilt geworden, hatte aber gegen die Strafe Berufung eingelegt. Er habe vor, bald eine Einbürgerung zu beantragen; dabei bleiben Geldstrafen nur unter 90 Tagessätzen außer Betracht.