In Frankfurt : Zwei Verletzte nach Attacke mit Baseballschläger

Ein frisch getrennt lebendes Paar aus Frankfurt will sich aussprechen. Dann aber eskaliert die Situation. Am Ende gibt es zwei Verletzte.

Die mutmaßliche Auseinandersetzung zwischen zwei verfeindeten Gruppierungen, bei der in der Nacht zum Sonntag zwei Menschen im Frankfurter Stadtteil Gallus zum Teil schwer verletzt wurden, hat sich als Beziehungsstreit herausgestellt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, seien die Hintergründe inzwischen geklärt.

Demnach habe es sich um eine Auseinandersetzung zwischen einem 51 Jahre alten Mann und seiner 22 Jahre alten früheren Freundin gehandelt. Jeweils in Begleitung von weiteren Personen, darunter auch dem neuen Freund der Frau hatten sie sich den Angaben zufolge gegen 1.30 Uhr verabredet, um sich auszusprechen. Dazu sei es jedoch nicht gekommen.

Angriff mit einem Baseballschläger

Stattdessen habe der Einundfünfzigjährige den neuen Lebensgefährtin seiner Ex-Freundin mit einem Baseballschläger angegriffen und schwer am Kopf verletzt. Auch die Frau wurde von einem Begleiter ihres früheren Freundes angegangen und leicht verletzt.

Zahlreiche Zeugin hatten noch während der Auseinandersetzung den Notruf gewählt, weil sie Schreie und schließlich auch laute Knallgeräusche gehört hatten, die sie als “mögliche Schüsse“ beschrieben. Die Polizei rückte daraufhin mit einem Großaufgebot an Beamten an, auch Spezialkräften mit Maschinenpistolen, um den Tatort zu sichern, als die Lage noch unklar war. Umliegende Straßen wurden abgesperrt. Offenbar wurde aber nicht mit einer scharfen Waffe geschossen. Die Beamten fanden am Tatort Patronenhülsen einer Schreckschusspistole.

Noch in der Nacht durchsuchte die Polizei die Wohnung des Einundfünfzigjährigen sowie seines Begleiters, ohne die Männer jedoch dort anzutreffen. Nach ihnen wird derzeit noch gefahndet. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.