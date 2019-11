Verdächtiger in U-Haft : Mann eine Rolltreppe hinuntergestoßen und schwer verletzt

Nach einem Sturz auf einer Rolltreppe mitten in Frankfurt ist ein Mann in eine Klinik gebracht worden. Offenbar war er absichtlich gestoßen worden. Ein Verdächtiger kam vor den Haftrichter.

Tatort: Eine Rolltreppe in der S-Bahnstation Hauptwache in Frankfurt Bild: Lukas Kreibig

Ein 51 Jahre alter Mann ist am Dienstagabend an der Hauptwache offenbar absichtlich eine Rolltreppe hinuntergestoßen worden. Er wurde so schwer verletzt, dass er in ein Krankenhaus kam und stationär aufgenommen werden musste.

Katharina Iskandar Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Wie die Polizei mitteilte, wollte er in der Nähe der Katharinenkirche in die B-Ebene fahren, als er am Ende der Rolltreppe zu Boden fiel. Der Mann hinter ihm rannte davon, konnte jedoch von einem Zeugen verfolgt und festgehalten werden. Eine Polizeistreife nahm den Mann auf der Großen Eschenheimer Straße schließlich fest.

Es handelt sich um einen 34 Jahre alten Mann, der dem Haftrichter vorgeführt wurde. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 75 51 01 00 bei der Polizei zu melden.