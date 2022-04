„Frankfurt liest ein Buch“ : Als Hitler auf den Opernplatz kam

Die Menge in freudiger Erwartung: Zugang zum Opernplatz in Frankfurt am 16. März 1936 Bild: Christian Setzepfandt

Schon um fünf Uhr nachmittags ist die Mainzer Landstraße abgesperrt. Um acht Uhr abends wird der Führer, der zuvor in der Festhalle eine Rede hält, hier auf dem Weg zum Opernhaus durchfahren. Es herrscht dichtes Gedränge, überall Menschen mit Hakenkreuzfahnen, ein Durcheinander von aufgeregten Vorbereitungen. Es ist der 16. März 1936, und eigentlich möchte Susanne, die junge Erzählerin, die diese Szenen schildert, nur nach Hause. Dazu müsste sie allerdings die Straße überqueren, was nun jedoch für Stunden unmöglich scheint. Deswegen wird sie – eher unfreiwillig – Zeugin und genaue Beobachterin des Auftritts von Hitler an diesem Abend in Frankfurt.

Wie Irmgard Keun in ihrem 1937 im Amsterdamer Exilverlag Querido erschienenen Roman „Nach Mitternacht“ die Stimmung von damals auffängt, wie sie mit scharfem Humor, bitterbösen Betrachtungen und Wortspielen den Aufmarsch der Nationalsozialisten schildert, das sei sehr präzise, mitunter versteckte Kritik, sagt Christian Setzepfandt. Für das Lesefest „Frankfurt liest ein Buch“ hat der Historiker und Stadtführer einen Rundgang zusammengestellt, der zu Schauplätzen des Romans und Orten führt, an denen Irmgard Keun in Frankfurt unterwegs war.

Wo die Gestapo ihr Quartier hatte

Nur ein paar Monate hat die 1905 in Berlin geborene Schriftstellerin in Frankfurt gelebt, von November 1935 bis Ende April 1936, bis sie dann ins Exil nach Ostende floh. An den Main kam Keun, die in Köln aufgewachsen ist, wegen ihres Mannes Johannes Tralow, der als Regisseur am Neuen Theater an der Mainzer Landstraße arbeitete. Zehn Inszenierungen habe Tralow in Frankfurt auf die Bühne gebracht, hat Setzepfandt herausgefunden, als er die alten Programmhefte durchforstete. Die Nähe zum Theater sei auch der Grund gewesen, weshalb Keun und Tralow im Westend wohnten. Dort blickten sie auf ein Haus gegenüber mit Magnolien im Garten, in dem später die Gestapo ihr Quartier hatte. Eine unschöne Pointe, denn schreiben durfte Keun nicht, ihre Erfolgsbücher wie „Das kunstseidene Mädchen“ standen seit 1933 auf der „Schwarzen Liste“ der Nationalsozialisten.

Auf historische Fotografien und Postkarten greift Setzepfandt zurück, um das Lebensgefühl von damals zu beschwören. Eine Aufnahme zeigt die Terrasse des Cafés Esplanade mit Blick auf das Opernhaus. Gut kann man sich vorstellen, wie Susanne und ihre Freundin Gerti hier sitzen. Es ist ein Café, so steht es im Roman, in dem fast nur Juden verkehren. Noch während die jungen Frauen hier warten, weil ihnen der Heimweg versperrt ist, leert sich das Café. Aus dem Lautsprecher rasen schon Reden über den Führer und die begeisterte Menge. Ein Kellner bittet die Freundinnen schließlich auf einen Balkon, damit sie „alles sehen“ können. Wie nun Irmgard Keun den Auftritt des Führers als „Prinz Karneval im Karnevalszug“ aus Sicht der nur scheinbar naiven Susanne beschreibt, das ist hohe Satire.

Die Autorin, die 1982 starb in einer Zeit, in der sie gerade wieder entdeckt worden war, weil sie nach dem Zweiten Weltkrieg nicht an ihren Erfolg in der Weimarer Republik hatte anknüpfen können, diese mutige Autorin nun wieder zu entdecken, dazu lädt neben fast 90 Veranstaltungen des bis 15. Mai dauernden Lesefests der so informative wie unterhaltsame Rundgang mit Christian Setzepfandt am 28. April ein.

