Deutschlands fünftgrößte Stadt will ihre Bürger besser vor Naturgefahren schützen. Der Frankfurter „Klimawandelaktionsplan“ ist einer der ersten seiner Art in der Bundesrepublik und gibt genau vor, wer was in der Verwaltung zu tun hat.

Der Extremsommer 2003 hatte das Frankfurter Gesundheitsamt noch unvorbereitet getroffen. Heute ist bekannt, dass allein in diesem einen Sommer rund 70.000 Menschen in Europa an den Folgen der lang anhaltenden Hitze und den tropischen Nächten, in denen das Thermometer nicht unter 20 Grad sank, gestorben sind. Inzwischen ist das Frankfurter Gesundheitsamt gut vorbereitet auf die längst zur Regel gewordenen heißen Sommer. „Wir stehen im direkten Austausch mit dem Deutschen Wetterdienst“, sagt Anette Christ vom Gesundheitsamt. Sollte sich abzeichnen, dass das Thermometer auf mehr als 33 Grad steigt, gibt das Amt sofort eine Hitzewarnung an Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime aus. Gleichzeitig erfährt die Bevölkerung über städtische Anzeigetafeln, Pressemeldungen und soziale Medien, dass Temperaturen erreicht werden, die „vulnerable“ Gruppen wie ältere Menschen, chronisch Kranke, Kleinkinder, Schwangere und Obdachlose gefährden.

Wie wird der Klimawandel Frankfurt insgesamt verändern? Umweltdezernentin Heilig rät, sich „auf mailändische Verhältnisse einzustellen“, auch wenn es im Augenblick gerade eine kleine Verschnaufpause für Frankfurt gebe. Für Dannert steuert die Stadt eher auf noch heißere Sommer zu. Der Deutsche Wetterdienst gehe davon aus, dass es auch in Frankfurt eines Tages Temperaturen von 45 Grad und mehr geben könne.

Das Gesundheitsamt ist nur eine von vielen städtischen Behörden, die auf den Klimawandel und die daraus entstehenden Folgen für die Bürger reagiert. Andere sind damit beschäftigt, sich auf Waldbrände vorzubereiten oder auf Starkregen, der Keller, Unterführungen und U-Bahn-Stationen volllaufen lässt. Damit die Städte besser mit solchen Ereignissen umgehen können, empfiehlt die Bundesregierung den Kommunen, einen Hitzeaktionsplan aufzustellen. Darin sollen die verwaltungsinternen Abläufe im Fall von Hitze und Trockenheit geregelt sein. Damit jedes Amt weiß, was zu tun ist.

Frankfurt wird den Klimawandel immer deutlicher spüren

Der Frankfurter Umweltdezernentin Rosemarie Heilig (Die Grünen) und dem Leiter des neuen Klimareferats, Hans-Georg Dannert, reicht es nicht, einen Plan auszuarbeiten, der sich allein mit den Folgen der Hitze beschäftigt. „Es sind doch auch Starkregen und Unwetter, die Menschen an Leib und Leben gefährden“, sagt Dannert. Zudem könne der Eichenprozessionsspinner „zuschlagen“, oder die Tigermücke könne sich stärker in Frankfurt ausbreiten. Auch das Pollenaufkommen verändere sich. Die Stadt müsse auf all das reagieren können, und zwar sieben Tage in der Woche. Die Folgen des Klimawandels würden in den nächsten Jahren noch deutlicher zu spüren sein; Dannert rechnet mit „einigen Überraschungen“. In der Stadtverwaltung müsse Klarheit über Abläufe und Zuständigkeiten herrschen.

Dafür soll der neue „Klimawandelaktionsplan“ sorgen. Dannert ist überzeugt, dass Frankfurt damit eine bundesweite Vorreiterrolle einnimmt. Zudem könne Frankfurt auf langfristige Planungen zurückgreifen wie die Frankfurter Anpassungsstrategie, die Starkregenkarte des Umweltamts und den städtischen Klimaplanatlas, der zeige, wo sich die Hitze besonders staue und wo es an Frischluft fehle.

Deutlich mehr Brände im Stadtforst gemeldet

Die Klimaveränderungen deutlich zu spüren bekomme auch der Stadtforst, berichtet Leiterin Tina Baumann. Seien bis 2018 zwei bis vier Waldbrände im Jahr gemeldet worden, liege die Zahl inzwischen bei zehn bis 20 Bränden. Bisher habe es nur Bodenfeuer gegeben, noch sei kein Baum zu einer brennenden Fackel geworden. Ursache dafür sei das „herausragende Frühwarnsystem“: Im Stadtwald seien Tag und Nacht Menschen unterwegs und meldeten ebenso Brände wie Piloten den Tower darüber informierten. Dennoch müsse sich der Stadtforst besser vorbereiten, Schneisen schlagen, klären, wie die Feuerwehr gut in den Wald gelangen könne und wo sie ausreichend Wasser zum Löschen finde. Auch müsse man sich überlegen, wie künftig mit dem für den Naturschutz wichtigen Totholz verfahren werden solle. Schließlich feuere das trockene Holz die Brände erst richtig an. Baumann will überdies mehr Warnschilder aufstellen, damit allen klar werde, dass jede Form von Feuer im Wald grundsätzlich verboten sei – auch das Rauchen.

Auch die Feuerwehr selbst bereitet sich nach Angaben von Florian Grün von der Frankfurter Branddirektion stärker auf Waldbrände vor. Denn was im Gebäude gut funktioniere, wie etwa eine Atemmaske, könne im Wald hinderlich sein. Im Mittelpunkt stünden Überlegungen, wie Wasser schnell zu den Brandherden gebracht werden könne.