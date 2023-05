Aktualisiert am

Tatort Fußballplatz: Im Anschluss an ein Fußballturnier ist es zu gewalttätigen Ausschreitungen gekommen. (Symbolbild) Bild: Helmut Fricke

Bei einem Fußballturnier in Frankfurt eskaliert die Gewalt. Ein Jugendlicher schwebt nach Schlägen gegen seinen Kopf in Lebensgefahr. Der 16 Jahre alte mutmaßliche Täter befindet sich in Untersuchungshaft.