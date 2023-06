Noch ein Jahr bis zum ersten Spiel: Die Spielorte der Fußball-EM in Deutschland sind in der heißen Vorbereitungsphase. Gerade Frankfurt will mit einer spektakulären Fanzone am Main wie bei der WM 2006 Imagewerbung betreiben.

Der französische Existentialist Jean-Paul Sartre hat einst ein schönes Bonmot geprägt: „Im Fußball verkompliziert sich alles durch das Vorhandensein der gegnerischen Mannschaft.“ Für die EM-Gastgeberstädte wie Frankfurt ist es ein wenig anders bezüglich der Planungen für die Fußball-Europameisterschaft 2024, bei der das Waldstadion am Montag in einem Jahr im ersten von fünf Spiele Austragungsort sein wird – die Paarung steht erst nach der Gruppenauslosung im Dezember fest. Tatsächlich nämlich verkompliziert sich für die zehn Spielorte alles durch das Auftreten der eigenen Mannschaft in den vergangenen Tagen, Monaten oder Jahren. Die Nationalmannschaft ist nicht erst seit der 0:1-Niederlage am Freitag in Polen aus Vermarktersicht kein Selbstläufer mehr und so steht es entsprechend um die EM.

Daniel Meuren Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge



Der Frankfurter Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) ist indes Optimist. „Entscheidend ist, was im Turnier passiert. Unsere Nationalmannschaft war immer eine Turniermannschaft. Ich bin deshalb zuversichtlich, dass wir gute Spiele bekommen werden und unser Team im dritten Gruppenspiel hier in Frankfurt dann schon qualifiziert ist fürs Achtelfinale und entsprechend befreit aufspielen kann“, sagt er.

Am Sonntag, den 23. Juni 2024, wird das DFB-Team in Frankfurt auflaufen, am vergangenen Mittwoch aber das Stadtoberhaupt schon einmal gemeinsam mit Bundestrainer Hansi Flick sowie den Nationalspielern Kevin Trapp, dem in Frankfurter aufgewachsenen Emre Can und Leroy Sané auf einem in der Veranstaltersprache als „Soccer Court“ bezeichneten Mini-Kunstrasenspielfeld an der Hauptwache geprobt und verwandelte bei einer Werbeveranstaltung genau ein Jahr vor dem EM-Auftaktspiel zwei Elfmeter.

Frankfurt ist die deutsche Turnierstadt

Nur rund 200 Leute nahmen überhaupt Notiz vom prominenten Besuch. Es wurden, was es in der Geschichte des DFB-Vorzeige-Markenprodukts in dieser Form noch nie gab, Nationalmannschaftstrikots verschenkt, wodurch die Degradierung des Teams zu internationaler Ramschware versinnbildlicht wurde. Josef aber ließ sich nicht irritieren und spürte schon „EM-Begeisterung“. Als guter Gastgeber wollte er eben freundlich sein zu Flick und Co.

Und den Frankfurtern rief er in Erinnerung, welche Glück sie doch hätten. „Es gibt sehr viele, die jetzt in ihrem bewussten Leben schon zum fünften Mal Gastgeber eines großen Turniers sind“, sagte er. Frankfurt war tatsächlich als einzige deutsche Stadt bei allen Fußball-Großveranstaltungen wie den Weltmeisterschaften 1974 und 2006, den Europameisterschaften 1988 und nun 2024 sowie bei der WM der Frauen 2011 Gastgeber. Hinzu kommt auch noch der WM-Test Confederations Cup im Jahr 2005. Das hat natürlich mit dem Sitz des DFB zu tun, gerade die Bewerbung für die EM war aber kein Selbstläufer, da Frankfurt dem Vernehmen nach nicht alle der teils grenzwertigen Vorgaben der UEFA bezüglich Markenrechten so widerspruchslos akzeptieren wollte.

Mehr zum Thema 1/

Besser vorbereitet auf das Großereignis als das Nationalteam scheint die Stadt aber nun in jedem Fall: Kürzlich hatten Daniela Wahl und Moritz Krämer, beim Sportamt für die Vorbereitungen zuständig, bei einer Konferenz der Accadis-Hochschule in Bad Homburg Einblick gewährt in die Vorhaben. Im Fokus ist zudem die Fanzone am Main, die ähnlich wie 2006 für erinnerungswürdige Bilder sorgen soll. Wie damals wird es eine Großleinwand samt Bühne für ein Rahmenprogramm auf dem Main geben.