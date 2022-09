Lokaltermin „Cloud Eatery“ : Pinsa, Pasta und vegane Piraten

Wart ihr schon mal bei uns?“ Die Frage gleich nach der Begrüßung ist berechtigt: Ohne etwas Hilfe kommt hier kaum ein Gast zurecht, zumindest nicht beim ersten Mal. Dabei ist es ganz einfach: Bestellt wird online mittels einer eigens entwickelten App, bezahlt auch. Nach wenigen Minuten ist das Essen fertig und kann am Tresen abgeholt werden. Das Besondere an dem Konzept: Wie bei einem Food Court in einem großen Einkaufszentrum bietet die „Cloud Eatery“ im Westend-Carree in Frankfurt ganz unterschied­liche kulinarische Richtungen an – allerdings aus nur einer Küche. Und genau das macht diesen digitalen Food Court so besonders. Die Bestellung läuft dabei immer gleich ab, egal ob man persönlich vorbeikommt oder sich sein Lieblingsgericht von einem der bekannten Dienste (Lieferando, Uber Eats, Eatura und Wolt) liefern lässt – nach Hause oder ins Büro.

Die Idee der „Cloud Eatery“ hatte ­Matthias Schneider, das Start-up hat er dann zusammen mit seinem Geschäftspartner Remo Gianfrancesco umgesetzt. Was gar nicht so einfach war, auch wenn durch die Pandemie viele Küchen etwa in Kantinen oder auch Hotels noch immer weitgehend ungenutzt sind. Schließlich zogen sie ins Westend-Carree, in dem sich nicht nur Konsulate und ein medizinisches Zentrum, sondern mit den Design Offices auch eine Vielzahl kleiner Büros und Studios befinden. Deren ehemaliges Café nutzen nun Schneider und Gianfrancesco für ihren digitalen Food Court, der aus inzwischen sechs etablierten Marken besteht. „Zwei weitere sind schon in Planung“, berichtet Schneider. „Das ist das Schöne an dem Konzept: Ich kann schnell auf kulinarische Trends reagieren und jederzeit ganz einfach noch eine weitere Marke ins Programm aufnehmen.“