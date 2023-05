Aktualisiert am

Die besonders gefährliche Droge Fentanyl spielt in der Rauschgiftszene des Frankfurter Bahnhofsviertels keine große Rolle, wie die jüngste Szenestudie zeigt. Grund zur Entwarnung gibt es aber nicht.

Rauschgiftsüchtige im Frankfurter Bahnhofsviertel haben im vergangenen Jahr weniger Crack konsumiert als noch 2020. Dafür hat der Gebrauch von Alkohol und Cannabis deutlich zugenommen. Das geht aus der sogenannten Szenestudie der Goethe-Universität und des Frankfurter Drogenreferats hervor, die am Donnerstag veröffentlicht wurde. Im Rahmen der Frankfurter Studie „Monitoring System Drogentrend“ werden alle zwei Jahre Interviews mit Abhängigen geführt.

Für die nicht repräsentative Erhebung wurden im Sommer vergangenen Jahres 50 Frauen und 100 Männer aus der „harten“ Rauschgiftszene auf der Straße und in Einrichtungen der niedrigschwelligen Drogenhilfe befragt. 63 Prozent waren in Frankfurt gemeldet, 15 Prozent im Um­land, neun Prozent überhaupt nicht. Der Ausländeranteil lag bei 39 Prozent und ist damit gegenüber dem bisherigen Höchststand von 46 Prozent etwas zurückgegangen. 74 Prozent der Umfrageteilnehmer waren arbeitslos, 76 Prozent schon mindestens einmal in Haft gewesen. Das Durchschnittsalter lag bei knapp 41 Jahren. Damit ist es gegenüber einer ersten Erhebung von 1991 um 13 Jahre gestiegen.

Crack – mit Backpulver und Wasser aufbereitetes Kokain – hatten 77 Prozent der Süchtigen in den 24 Stunden vor der Befragung konsumiert. Vor zwei Jahren hatte der Anteil noch bei 87 Prozent gelegen. Alkohol hatten in diesem Zeitraum 53 Prozent getrunken, 2020 waren es 43 Prozent gewesen. Von 22 auf 39 Prozent stieg die sogenannte 24-Stunden-Prävalenz bei Cannabis. Stark zurückgegangen ist der Gebrauch von Heroin: Nur noch 32 Prozent gaben an, diese Droge genommen zu haben; vor zwei Jahren hatten 60 Prozent dies bestätigt.

Modellprojekt für Crackabhängige

Keine große Rolle spielt in der Frankfurter Szene die besonders gefährliche Substanz Fentanyl, ein Schmerzmittel, dessen Wirkung bis zu hundertmal stärker ist als die von Morphium. Hier sank die 24-Stunden-Prävalenz von neun Prozent im Jahr 2020 auf drei Prozent, wie Studienleiter Bernd Werse vom Centre for Drug Research der Goethe-Universität berichtete. Für Artur Schroers, den Leiter des Drogenreferats, ist das allerdings kein Grund zur Entwarnung. Die Gefahr einer potentiell tödlichen Überdosis sei bei Fentanyl sehr groß, und mehr als jeder Fünfte habe im Monat vor der Befragung diese Substanz konsumiert. Daher müsse die Information über die Droge verbessert werden, sagte Schroers.

Nach Worten des Frankfurter Gesundheitsdezernenten Stefan Majer (Die Grünen) befasst sich die Stadt derzeit auch intensiv mit Behandlungsmöglichkeiten für Crackabhängige. Zusammen mit anderen Städten plane man hierzu ein Modellprojekt.

Sorgen bereitet Majer und Schroers der weiterhin hohe Anteil von faktisch Obdachlosen unter den Drogensüchtigen – auch wenn dieser gegenüber 2020 von 62 auf 51 Prozent zurückgegangen sei. Noch immer lebe damit die Hälfte der Befragten in prekären Wohnverhältnissen, sagte Majer. Schroers verwies auf die dezernatsübergreifenden Arbeitsgruppen, die das Drogenreferat mit Sozialamt, Ge­sundheitsamt, Ordnungsamt und Polizei ins Leben gerufen habe, um die komplexen Probleme der Süchtigen zu lösen. Ein solcher übergreifender Ansatz sei unerlässlich.

Dezernent und Referatsleiter finden es ermutigend, dass die Zahl der Substitutionsbehandlungen zugenommen habe. Laut der Szenestudie stieg der Anteil jener, die Ersatzdrogen erhielten, von 44 auf 49 Prozent. Majer sagte, ihn stimme optimistisch, dass Süchtige Interesse an einer Behandlung mit Diamorphin – also reinem Heroin – bekundet hätten. Laut der Studie würden neun Prozent davon Gebrauch machen wollen, 28 Prozent zeigten sich unschlüssig. Offenbar seien in der Szene „Mythen“ über Qualität und Wirkung reinen Heroins im Umlauf, die abschreckend wirkten, meint Schroers. „Wir werden mit verstärkten Informationen und Aufklärung reagieren.“