Rechtsstreit mit Outdoor-Marke : Hundemode-Label darf nicht mehr „The Dog Face“ heißen

Dass sich Vierbeiner und ihre Besitzer mit den Jahren immer ähnlicher sehen, ist bekannt. Warum nicht auch die gleichen Klamotten tragen? Geht leider nicht, wenn sie an „The North Face“ erinnern.

So ein schickes signalrotes Funktionsjäckchen hätten wir selbst gern, wenn es im nächsten Herbst einmal kühl wird: „Kordelzüge an Ärmeln, Kapuze und Saum sorgen für eine optimale Passform“, das Außenmaterial soll dank Dog-Tex-Pro-Technologie hundertprozentig regen- und winddicht sein. Dazu ein atmungsaktives Innenfutter, das Schwitzen verhindere und „super weich auf der Haut“ liege. Eigentlich hatten wir gedacht, Hunde könnten gar nicht schwitzen, sondern nur hecheln, aber sei’s drum. Viel wichtiger ist doch: Ein Klettverschluss „verhindert Einklemmen von Fell beim Anziehen“. Wow.

Blöderweise darf das Jäckchen aber nicht mehr verkauft werden. Das liegt daran, dass es das Logo „The Dog Face“ trägt, das nicht nur im Namen, sondern auch im Design ziemlich stark an die Outdoor-Fashion-Marke „The North Face“ erinnert. Zu stark, findet das Oberlandesgericht Frankfurt. In einem jetzt veröffentlichten, nicht anfechtbaren Urteil heißt es zwar, es bestehe keine Verwechslungsgefahr. Aber die Marke „The North Face“ sei doch so bekannt, dass Kunden „trotz der erkennbar unterschiedlichen Bedeutung von ,Dog‘ und ,North‘ die Zeichen gedanklich miteinander verknüpfen“ würden.

Ein Naturgesetz

Auch wir als bekennende Nichtjuristen hegen den Verdacht, dass sich da gedanklich irgendetwas verknüpfen könnte. Denn dass sich das Äußere von Hund und Besitzer über die Jahre annähert, ist ja quasi ein Naturgesetz. Diesem folgend, wünschen sie Herrchen und Frauchen eben auch, dass ihre Französischen Bulldoggen, Rhodesian Ridgebacks, Australian Shepherds und Labradoodles so ähnliche Klamotten tragen wie sie selbst. Und was würde fürs gemeinsame Gassigehen besser passen als ein Hoodie oder eine Daunenjacke von „The Dog Face“? Letztere sieht ziemlich ähnlich aus wie die Nuptse-Jacke, ein Klassiker aus dem Sortiment von „The North Face“.

Daraus macht die hinter der Website von dogssupreme.de stehende Frankfurter Loyalty Clothing International auch gar keinen Hehl: „Wir haben das Kult-Nuptse-Design aus den 90ern geholt und auf den neuesten Stand gebracht“, heißt es im Onlineshop. Die Empfehlung: „Matche mit Deinem Doggo! Ein absoluter Allrounder, der in keiner Hundegarderobe fehlen sollte.“ Statt sich vom Hundekult geschmeichelt zu fühlen, entschied sich „The North Face“ jedoch für eine Klage.

Zunächst wies das Landgericht Frankfurt die im Eilverfahren geltend gemachten Unterlassungsansprüche ab, aber eine Beschwerde vor dem Oberlandesgericht hatte Erfolg. Die Klägerin könne von der gegnerischen Partei verlangen, dass sie ihre Tierbekleidung nicht mit „The Dog Face“ kennzeichne. Dies gelte auch, da eine gewisse Warenähnlichkeit zwischen Outdoor-Klamotten und Hundemode bestehe.

Insoweit genüge es, „dass das Publikum glauben könnte, die betreffenden Waren stammten aus demselben oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen“. Es liege nahe, dass Herrchen und Frauchen annähmen, „The North Face“ habe sein Sortiment um Vierbeinermode erweitert, um es „dem sporttreibenden Hundebesitzer zu ermöglichen, seinen Outdoor-Sport im Partnerlook mit dem Tier zu betreiben“. Hört sich fast wie ein Tipp an „The North Face“ an, genau so etwas demnächst selbst anzubieten.