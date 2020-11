Mit lautem Gebell : Hund rettet Frau vor Ertrinken

Vierbeiniger Held: Ein wachsamer Hund hat in Frankfurt eine Frau gerettet, die in die Nidda gestürzt war. Kurz zuvor hatte ein Sozialzentrum sie als vermisst gemeldet.

Eine 62 Jahre alte Frau, die in Bonames in die Nidda gestürzt war, ist am Dienstagnachmittag gerettet worden – dank eines wachsamen Hundes. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, war der Besitzer des Dobermanns in der Nähe des alten Flugplatzes spazieren gegangen, als das Tier plötzlich wegrannte und an dem Seitenarm des Flusses stehenblieb. Mit lautem Gebell brachte es sein Herrchen dazu, ebenfalls zu der Stelle zu kommen.

Dort sah der 67 Jahre alte Mann die Frau „in hilfloser Lage“, wie der Sprecher weiter mitteilte. Sie befand sich mit dem gesamten Körper im Wasser. Der Spaziergänger wählte den Notruf, dann zog er die völlig entkräftete Frau an die Böschung und leistete Erste Hilfe. Als kurz darauf eine Streife der Polizei und Rettungskräfte der Feuerwehr eintrafen, konnte die Frau schließlich ganz aus dem Wasser gezogen werden. Sie war desorientiert und wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Wie sich herausstellte, war die Frau kurz zuvor aus einem Sozialzentrum verschwunden und als vermisst gemeldet worden. Nach Angaben des Sprechers ist es offenbar „nur dem unglaublichen Spürsinn des sieben Jahre alten Rüden sowie dem beherzten Einschreiten seines Herrchens zu verdanken, dass die Frau gerettet werden konnte“.