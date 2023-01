Höhere Preise im Nahverkehr : Empörte Seltenfahrer in Frankfurt

Peter Wirth trägt eine dunkle Sonnenbrille und legt die Stirn in Falten, sein Zeigefinger deutet auf den Bildschirm eines Fahrkartenautomaten. Das Gerät zeigt den neuen Preis für einen Einzelfahrschein in Frankfurt an: 3,40 Euro – so viel kostet seit dem Jahresbeginn eine einfache Fahrt mit Bus und Bahn im Stadtgebiet. Das sind 55 Cent oder 19 Prozent mehr als bisher. Der Preis für eine Tageskarte steigt um 31 Prozent auf 6,65 Euro. Damit gleichen sich die bisher von der Stadt subventionierten Fahrpreise dem Regeltarif des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV) an. Der als „Bahnbabo“ bekannt gewor­dene Wirth kommentiert die Preiserhöhung auf Twitter mit den Worten: „Jetzt werden meine Kolleg*innen und ich uns erst einmal eine Zeit lang einiges anhören müssen.“ Wirth, der als parteiloser Bewerber bei der Oberbürgermeisterwahl antritt, ist nämlich auch der bekannteste Straßenbahnfahrer in der Mainmetropole.

Rainer Schulze Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge Ralf Euler Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung, verantwortlich für den Rhein-Main-Teil der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Ein anderer Politiker, der schon im Rö­mer sitzt, entgegnet gut gelaunt: „Von mir nicht. Ich habe eine steuerfinanzierte Dauerkarte der VGF, die fünf Jahre lang gültig ist. So wie alle Politiker_innen“, schreibt Nico Wehnemann von der Satirepartei „Die Partei“ und hängt noch ei­nen Smiley dran. Die Stadtverordnete Daniela Mehler-Würzbach, die für die Linke bei der Oberbürgermeisterwahl an­tritt, fährt zwar auch gratis. Aber sie betrachtet die Preiserhöhung aus einem anderen Blickwinkel. Die Erhöhung um 19 Prozent findet sie „völlig irre und ein fatales Signal an alle, die nur gelegentlich auf Öffis angewiesen sind“.

Auch Uwe Becker, der für die CDU das Oberbürgermeisteramt in Frankfurt anstrebt, kritisiert die Preiserhöhung: 3,40 Euro seien völlig unverhältnismäßig, schreibt Becker auf Twitter: „So geht Verkehrswende sicher nicht.“ Auf dem dazugehörigen Foto posiert er ebenfalls neben einem Fahrkartenautomaten und deutet mit ernstem Gesichtsausdruck auf den angezeigten Fahrpreis.

Fahrpreise für sozial Bedürftige senken

Wolfgang Siefert, der persönliche Re­ferent des Frankfurter Mobilitätsdezernenten Stefan Majer (Die Grünen), weist hingegen auf eine generelle Neuausrichtung der Fahrpreissubventionen in Frankfurt hin, von der deutlich mehr Menschen profitierten als zuvor. Die Subventionierung von Gelegenheitsfahrgästen statt Stammkunden sei wenig sinnvoll, wenn man Kunden anlocken und halten wolle, sagt Siefert. Die vom früheren Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) forcierte Verbilligung von Einzel­tickets und Tageskarten habe die Stadt im vergangenen Jahr mehr als sieben Millionen Euro gekostet.

Diese „Feldmann-Subventionen“ seien von der Römerkoalition aus Grünen, SPD, FDP und Volt abgeschafft worden, um stattdessen gezielt die Fahrpreise für so­zial bedürftige Menschen zu senken. So können Inhaber des an Geringverdienende ausgegebenen Frankfurt-Passes Zeitkarten des RMV seit Beginn des Jahres für nur noch rund 30 Prozent des normalen Preises erwerben. Dieser Personenkreis kann somit etwa das Hessenticket für Schüler und Senioren für 109,50 Euro im Jahr erwerben statt für bisher 365 Euro.

Aber auch Gelegenheitsfahrgästen ist über den Jahreswechsel hinaus eine Sparoption geblieben: die zum 1. Januar eingeführte neue Rabattkarte des RMV. Der „Spar-Pass“ funktioniert genauso wie die Bahncard der Deutschen Bahn: Für zehn Euro im Monat gekauft, bietet die Karte 25 Prozent Rabatt auf Einzel- und Tageskarten. Das Angebot ist nicht an eine Person gebunden, sondern kann an Freunde und Verwandte weitergegeben werden. Mit dem „Spar-Pass“ kosteten die Einzelfahrt in Frankfurt künftig so­gar nur noch 2,55 Euro und die Tageskarte fünf Euro, heißt es im Mobilitätsdezernat der Stadt.

Kritik nicht nur von Politikern

Voraussichtlich im April soll zudem das neue Deutschland-Ticket für 49 Euro im Monat eingeführt werden, das überall im öffentlichen Nahverkehr gilt. Die Kombination von Deutschlandticket, RMV-Spar-Pass und Frankfurt-Pass verbessere die Tariflandschaft deutlich und erhöhe da­mit die Chancen für eine erfolgreiche Ver­kehrswende, meint Wolfgang Siefert. Vor diesem Hintergrund halte er die An­hebung für Einzelfahrkarten und Tages­tickets, die ohne „Spar-Pass“ erworben werden, für durchaus angemessen. Zumal die Preise für Kinderfahrscheine (sechs bis 14 Jahre) stabil blieben.

Mehr zum Thema 1/

Dennoch ruft die enorme Erhöhung der Einzelfahrpreise in Frankfurt nicht nur bei Politikern Kritik hervor. Auch viele Bürger der Stadt machen in den so­zialen Netzwerken ihrem Ärger Luft: „2 Fahrten ergeben quasi ’ne Schachtel Zigaretten“, rechnet einer vor. „3,40 Euro für eine Einzelfahrt in Frankfurt.“ Es sei bei der Preisgestaltung im Nahverkehr leider eine gängige Strategie, die Dauerkarten günstiger zu machen oder weniger zu verteuern und Gelegenheitsfahrer durch heftige Preiserhöhungen noch mehr abzuschrecken, urteilt ein Nutzer auf Twitter. Und der „Bahnbabo“ Wirth berichtet aus seinem Alltag: „Sehr viele meiner betagten Fahrgäste mit kleinen Renten fahren einmal in der Woche zum Arzt und sind daher sehr verzweifelt über die immer weiter steigenden Preise.“ Er fordert: „Macht diesem Wahnsinn endlich ein Ende, ich will eine freie Fahrt für die #Verkehrswende.“