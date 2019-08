Frankfurter Hauptbahnhof : Mann attackiert Zugbegleiter mit Messer

Im Frankfurter Hauptbahnhof hat ein Mann einen Schaffner mit dem Messer angegriffen. Der 53 Jahre alte Schaffner kam mit einer Schnittwunde am Bauch in ein Krankenhaus, wie ein Sprecher der Bundespolizei am Montag sagte. Zunächst hatte die „Bild“ darüber berichtet.

Wie der Sprecher der Bundespolizei mitteilte, ereignete sich der Angriff in einem Intercity, der zur Abfahrt nach Westerland auf Sylt am frühen Montagmorgen am Gleis 1 bereit stand. Der Angreifer flüchtete danach in unbekannte Richtung. Die Tat ereignete sich gegen 6.30 Uhr.

Die Bundespolizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise geben können. Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich nach Angaben der Polizei um einen ca. 175 cm großen, 20 bis 30 Jahre alten, schwarzhaarigen, südländisch aussehenden Mann ohne Bart, der mit einer dunklen Hose und einem grauen T-Shirt bekleidet gewesen sein soll. Die Bundespolizei in Frankfurt nimmt Hinweise zu der Tat entgegen: +49 69 130 145 1100