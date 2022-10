Aktualisiert am

Keine Zugeständnisse an Investoren

Stadtplanung Frankfurt : Keine Zugeständnisse an Investoren

Mit strikten Vorgaben beim Wohnungsbau schreckt die Stadt nach Ansicht der CDU Investoren ab. Die Römer-Koalition hält dennoch an den Vorgaben fest.

Beim Wohnungsbau halten sich Investoren derzeit zunehmend zurück. Nach Ansicht von Albrecht Kochsiek, des planungspolitischen Sprechers der CDU im Römer, liegt das auch an den Vorgaben der Stadt. Denn seit zweieinhalb Jahren gilt in Frankfurt der sogenannte Baulandbeschluss, der feste Quoten für geförderte Wohnungen, gemeinschaftliche Wohnprojekte und preisgedämpfte Eigentumswohnungen vorsieht. Vor allem der Bau besonders lukrativer Eigentumswohnungen wird dadurch begrenzt.

„Entwickler meiden Frankfurt“

Für die Immobilienwirtschaft sei das derzeit eine zu hohe Belastung meint Kochsiek. „Die Entwickler machen einen Bogen um Frankfurt“, sagte er im Planungsausschuss der Stadtverordnetenversammlung im Römer. Der Baulandbeschluss, den die CDU einst mitgetragen hat, müsse bis Ende 2024 ausgesetzt werden. Die Vorgaben müssten auf die früher gültige Quote von 30 Prozent geförderter Wohnungsbau beschränkt werden. Alles weitere solle individuell mit den Bauherren vereinbart werden.

Die Koalition aus Grünen, SPD, FDP und Volt lehnte den Antrag der CDU ab. „Wir haben zum ersten Mal klare Regeln für den Wohnungsbau“, sagte Simon Witsch (SPD). „Wenn wir diese jetzt aussetzen, dann signalisieren wir damit, dass der Baulandbeschluss Verhandlungs­sache ist.“ Das widerspreche einer vorausschauenden Planungspolitik. Johannes Lauterwald (Die Grünen) warf der CDU vor, sie laufe der Immobilienwirtschaft nach und wolle „um jeden Preis“ bauen. Dass der Baulandbeschluss wirkte, zeige sich schon daran, dass die Fördermittel für den sozialen Wohnungsbau in diesem Jahr vollständig ausgeschöpft worden seien. Sein Fraktionskollege Uli Baier sagte, die geringe Bautätigkeit sei auf die aktuellen Krisen zurückzuführen und nicht auf den Baulandbeschluss.

Auch Planungsdezernent Mike Josef (SPD) verteidigte die Vorgaben: „Gerade in der jetzigen Zeit ist es das richtige Vorgehen. Eine Stadt sollte ihre Ziele selbstbewusst vertreten. Wir müssen alle Preissegmente auf dem Wohnungsmarkt bedienen.“ Der Stadtrat wies darauf hin, dass der Baulandbeschluss sich nur auf Baugebiete bezieht, für die neues Planungsrecht geschaffen wird. „Wer den Zielen der Stadt nicht zustimmt, bekommt kein Baurecht“, so Josef. Es gebe aber geplante Baugebiete, etwa nördlich der Anne-Frank-Siedlung in Eschersheim, wo eine entsprechende Zustimmung der Grundstückseigentümer bereits vorliege.