Kundgebung in Frankfurt : Breite Unterstützung für Protestbewegung in Iran

Nach dem Tod einer jungen Frau in Iran reißen die Proteste nicht ab. In Frankfurt hat ein breites Bündnis zu einer Kundgebung aufgerufen, um Solidarität zu zeigen. Die Komikerin Enissa Amani sticht bei der Demonstration mit einer engagierten Rede heraus.

Für viele, die sich am Dienstagnachmittag auf dem Römerberg versammelt haben, beginnt die Kundgebung mit einer guten Nachricht: Der Sänger Shervin Hajipour, heißt es, sei in Teheran freigelassen worden. Sein Lied „Baraye“ (auf Deutsch: „Dafür“) ist zu einer Hymne des Protests geworden. Die Strophen sind geliehene Worte seiner Landsleute, in denen sie die vielen Gründe beschreiben, warum sie nun auf die Straßen gehen und gegen das streng islamische Mullah-Regime protestieren.

Auf der Bühne vor dem Römer, dem Frankfurter Rathaus, stimmen zwei junge Frauen, Natalie und Kimia, die Melodie an, die Menge singt inbrünstig mit. Natalie wird später sagen, dass ihr Auftritt ihr keine weiteren Reisen in den Iran erlauben werde. Sie und viele Anwesende sind sich sicher, dass die Kundgebung von Spitzeln des iranischen Regimes überwacht wird, eine Reise zu Verwandten damit für sie lebensgefährlich werden könne. „Aber jetzt ist die Chance auf eine Veränderung in Iran so groß, dass wir es dennoch wagen“, sagt Natalie.

4000 Menschen sind laut Polizei auf den Römerberg gekommen, um für Freiheit und Demokratie in Iran zu demonstrieren. Der Tod der jungen Mahsa Jina Amini in Polizeigewahrsam in Teheran vor drei Wochen hatte eine Protestbewegung ausgelöst, der sich anfangs vor allem Frauen, zuletzt auch Studenten anschlossen. Die Demonstrationen haben sich im ganzen Land ausgebreitet und fordern das streng islamische Regime heraus, das mit großer Härte gegen die Protestierer vorgeht.

Der Dreiklang des Protests

Zu der Kundgebung in Frankfurt haben unter anderen ein Netzwerk iranischer Frauen, Politiker fast aller Parteien aus Stadt und Land sowie der Deutsche Gewerkschaftsbund aufgerufen. Zusammengetrommelt hatte sie aber Bürgermeisterin Nargess Eskandari-Grünberg (Die Grünen). Sie spricht leidenschaftlich wie selten über die Zustände in ihrem Geburtsland. „Wir sagen Nein zu dieser Diktatur, Nein zu diesem Regime“, ruft Eskandari-Grünberg und fordert, die wirtschaftlichen Beziehungen mit Iran abzubrechen.

Immer wieder skandiert die Menge: „Jin Jiyan Azadi“, manchmal auch auf Deutsch: „Frauen, Leben, Freiheit“. Dieser Slogan ist der Dreiklang des Protests in Iran geworden, um diese drei Begriffe kreisen viele Forderungen. Entrechtete und bevormundete Frauen waren es, die ihr Kopftuch ablegten und in die Öffentlichkeit traten, die ihre Freiheit und damit ein selbstbestimmtes Leben für sich und andere fordern, im offenen Widerspruch zu den Regeln der Mullahs.

Eskandari-Grünberg umarmt Rednerinnen von CDU und SPD, Volt und Grünen, Ökolinx, FDP und Linker, alle ungewohnt einig über Parteigrenzen hinweg in ihrer Solidarität für die Protestbewegung. Unter den zahlreichen engagierten Rednern sticht besonders die Komikerin Enissa Amani heraus, die sich ausnahmsweise ernst und von ihrer politischen Seite zeigt. Sie beschwört die Einigkeit des Vielvölkerstaats Iran, aus dem sie als Kleinkind mit ihren Eltern geflohen war. „Dort geschieht eine Revolution der Minderheiten, die alle gesehen und mit dem gleichen Respekt behandelt werden wollen“, sagt Amani auf dem Römerberg.