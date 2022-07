Gesundheitsamt : Die nächste Krise schon im Blick

Wenn Marion Verg mit ihrem Klemmbrett früher eine Klinik betrat, folgten ihr oft Dutzende Schwerverletzte. Verg arbeitet beim Frankfurter Gesundheitsamt und leitet dort die Medizinische Gefahrenabwehr. Sie organisiert unangekündigte Notfallübungen für die Krankenhäuser der Stadt. Die Siebenundfünfzigjährige sorgt dafür, dass die Krankenhausalarmpläne, zu deren Aufstellung die Kliniken gesetzlich verpflichtet sind, einem Stresstest unterzogen werden. Dafür benötigt sie viele Liter Kunstblut und Freiwillige, die sich oftmals oscarreif als Verletzte ausgeben. Die Ergebnisse auszuwerten soll den Kliniken helfen, sich auf reale Situationen vorzubereiten.

Marie Lisa Kehler Stellvertretende Ressortleiterin des Regionalteils der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Folgen Ich folge



Das zumindest galt vor Ausbruch der Pandemie. Seit mehr als zwei Jahren hat Verg keine Freiwilligen mehr gesucht, die sich für die Übung Wunden schminken lassen. Im Austausch mit den Kliniken steht sie trotzdem. Denn die Sonderlagen, die in den Übungen nur für wenige Stunden simuliert wurden, sind vielerorts in den vergangenen Jahren zum Alltag geworden.

Verg ahnt, dass sie auch in den nächsten Monaten nicht dazu kommen wird, hypothetische Katastrophenfälle durchspielen zu lassen. Die Personalsituation in den Kliniken lasse nach zwei Jahren Corona eine solche Zusatzbelastung nicht zu. „Wir müssen in der Realität bleiben. Wir sind noch immer in der pandemischen Lage.“ Es wirkt, als müsse sie sich durch Sätze wie diesen manchmal selbst daran erinnern.

Sie kann es sich aktuell nur selten leisten, zurückzublicken

Weit weg scheint der Tag, als sie mit einem Kollegen nur mit einem Bleistift und einem Lineal auf einem Plan der Messe die möglichen Wege der Impfstraße vorzeichnete. Eine Ewigkeit scheint vergangen, seit die ersten Besucher unter der Kuppel der Festhalle ihre Impfung erhielten. Als läge es Jahrzehnte zurück, dass das Impfzentrum, ausgelegt für 4000 Besucher, „im vollen Betrieb“ ausgebremst wurde, weil plötzlich alle Termine mit dem Impfstoff des Herstellers Astra-Zeneca abgesagt werden mussten. Dabei sind all diese Erinnerungen eigentlich noch frisch. Keine älter als zwei Jahre.

Verg kann es sich aktuell nur selten leisten, zurückzublicken. Sie ist schon wieder damit beschäftigt, Notfallpläne für mögliche Krisenszenarien in der Zukunft zu entwerfen. Den Bleistiftplan für das Impfzentrum hat sie schon vor Monaten gedanklich wieder ausradiert. Darüber gezeichnet wurde ein neuer, nicht minder komplizierter, der die Unterbringung geflüchteter Ukrainer in der Festhalle regelt. Auch daran war Verg, ebenso wie zahlreiche andere Akteure der Stadt, mit der Abteilung „Medizinische Gefahrenabwehr“ beteiligt.

„Was könnte im schlimmsten Fall passieren, und wie kann es verhindert werden?“ Diese Fragen treiben Verg an. Gedanklich hat sie sich schon wieder einem neuen Projekt zugewandt. Von einer Krise geht es in die nächste. Kein Durchatmen. Die Stadt muss sich auf mögliche Auswirkungen der Energiekrise vorbereiten. Auch die Abteilung „Medizinische Gefahrenabwehr“, die während der Corona-Pandemie mehr Personal bekam, wird in den komplexen Prozess eingebunden, der viele Fachgruppen vereint.