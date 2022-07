Abwahl des Oberbürgermeisters : Niemand rechnet mit Feldmanns Schreiben

Aktualisiert am

Am Donnerstagabend läuft die Frist für eine Erklärung des Frankfurter Oberbürgermeisters ab, die Abwahl der Stadtverordneten anzunehmen. Peter Feldmann aber wird keine Unterlagen einreichen. Ein Bürgerentscheid scheint unausweichlich.

Alles eine Frage des Marketings. Mit dem richtigen Titel kann auch ein nüchterner kommunalrechtlicher Vorgang gewinnen. „Entscheidung bis Mitternacht“ klingt jedenfalls vielversprechender als „Fristwahrung nach § 76 Absatz 4 Satz 6 HGO“. Die betreffende Stelle der HGO abgekürzten Hessischen Gemeindeordnung besagt, dass der Frankfurter Oberbürgermeister die von den Stadtverordneten am 14. Juli beschlossene Abwahl innerhalb einer Woche annehmen kann. In diesem Fall wäre kein Bürgerentscheid nötig, mit dem die Frankfurter abschließend über das Schicksal des direkt gewählten Oberbürgermeisters befinden müssten.

Das entsprechende Schreiben kann Peter Feldmann (SPD) noch an diesem Donnerstag bis um Mitternacht bei Stadtverordnetenvorsteherin Hilime Arslaner (Die Grünen) abgeben. Aber schon am Abend der Stadtverordnetensitzung hat er in einer Mitteilung von Konfrontation und einer „monatelangen Lähmung der Kommunalpolitik“ geschrieben und einen Fairness-Pakt für den Abwahlkampf angeboten. Auch ohne es ausdrücklich zu sagen, war das klare Signal: Er wird es auf den Bürgerentscheid am 6. November ankommen lassen.

Unterschriften sammeln für den Rücktritt

Bei der Übergabe von 81 Sozialwohnungen an die ABG Holding am Dienstag bestätigte Feldmann den Eindruck, er werde seine Abwahl nicht akzeptieren. Vielmehr betonte er, wie wichtig das Thema Wohnen nach wie vor für ihn sei. Er sprach von neuen Baugebieten wie der umstrittenen Stadterweiterung im Nordwesten. „Das Thema ist noch nicht erledigt.“ Feldmann kündigte ein Treffen „gleich nach der Sommerpause“ an, auf dem besprochen werden solle, wie es dort weitergehe. Und er wärmte einen seiner Wahlkampfschlager wieder auf: die Bebauung des Pfingstberges zwischen Nieder-Eschbach und Nieder-Erlenbach. „Das ist die Antwort auf die Wohnbedürfnisse unserer Kinder“, sagte er. „Ich weiß, dass ich mich damit unbeliebt mache. Aber es gehört nicht zu den Aufgaben des Oberbürgermeisters, sich überall beliebt zu machen.“ Kurz angebunden blieb er auf die Frage, wie er es bewerte, dass er beim SPD-Parteitag mit großer Mehrheit aufgefordert wurde, seine Abwahl anzunehmen: „Kein Kommentar.“

Die Fraktionen müssen sich deshalb darauf einstellen, bis zum 6. November möglichst viele Bürger von einer Beteiligung an der Abstimmung zu überzeugen. Denn die Hürde von 30 Prozent der Wahlberechtigten, die für eine Abwahl Feldmanns stimmen müssen, um das vom Stadtparlament eingeleitete Verfahren erfolgreich zu beenden, ist hoch. Das Quorum entspricht der Wahlbeteiligung, als Feldmann 2018 in der Stichwahl gegen Bernadette Weyland (CDU) für eine zweite Amtszeit wiedergewählt wurde. Mindestens 150.000 Frankfurter müssten an der Abstimmung teilnehmen – aber nur, wenn alle mit Ja für die Abwahl stimmen. Jede Neinstimme erhöht die erforderliche Beteiligung.

Bis November werden die Anforderungen jedenfalls nicht gesenkt sein, wie es ein Vorstoß der FDP im Landtag vorsieht. Die Liberalen wollen das Quorum nach Größe der Städte staffeln. Nach ihrem Vorschlag soll die erforderliche Beteiligung bei größeren Städten niedriger liegen, aber nicht unter 15 Prozent.

Bisher gab es zwei Versuche, die Bürger in dieser Frage zu mobilisieren. Seit Mai sammelt die Junge Union mit einer Onlinepetition Unterschriften für einen Rücktritt Feldmanns. Vor der jüngsten Stadtverordnetensitzung übergab der Frankfurter JU-Vorsitzende Leopold Born ein symbolisches Plakat mit mehr als 10.000 Unterschriften an Stadtverordnetenvorsteherin Arslaner. Gut 2200 Postkarten der „Frau mit dem Schild“ haben zudem Bürger an den Oberbürgermeister geschickt. Erst mit einer Rücktrittsforderung und nun dem Appell, die Abwahl innerhalb der Frist anzunehmen.