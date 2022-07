Frankfurter Skyline : Großbaustelle auf engstem Raum

Vier Hochhäuser: Primus mit 228 Meter Höhe ist T1 (Büros und Food Court). Es folgen T2 (Wohnungen und Hotel) mit 173 Metern, T3 (Eigentumswohnungen und Hotel) mit 120 Metern und T4 (Büros) mit 100 Metern. Bild: Lucas Bäuml

Vier Hochhäuser wachsen in der Frankfurter Innenstadt dicht nebeneinander in die Höhe. Das funktioniert nur dank ausgefeilter Logistik und einer Technik, wie man sie bisher nur in London und New York kannte.