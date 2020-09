Koalitionsstreit in Frankfurt : Feldmann verbietet CDU-Stadtrat den Mund

F.A.Z.-Newsletter „Hauptwache“ So beginnt der Tag in Frankfurt und Rhein-Main: das Wichtigste in Kürze, mit Hinweisen auf mobile Blitzer, Straßensperrungen, Gaststätten.

Der Angriff gegen Frank kam für die Stadtverordneten dagegen völlig unerwartet. Zumal der von der SPD-Fraktion für den späten Abend angemeldete Tagesordnungspunkt lapidarer nicht klingen können. Es sollte um die Zufahrt zu einem der stark frequentierten Wertstoffhöfe im Frankfurter Norden gehen. SPD-Fraktionschefin Ursula Busch erwähnte den Wertstoffhof mit kaum einer Silbe, sondern führte ein in die Grundsatzdebatte über die mangelhafte Sauberkeit in der Stadt und das fehlende Vorgehen gegen Müllsünder. Die müssten damit rechnen können, dass ihr Fehlverhalten geahndet wird, dass „endlich kontrolliert wird“. Grünen-Umweltdezernentin Rosemarie Heilig, die eigentlich für die Sauberkeit in der Stadt verantwortlich ist, wurde indes für ihre Arbeit gelobt. Sie kooperiere mit dem Oberbürgermeister, hieß es. Frank inszeniere jedoch „einmalige Shows“ mit Stadtpolizisten, statt jeden Tag entschlossen den Müllsündern entgegenzutreten. „Frank arbeitet nicht gut“, so die Fraktionschefin.

Weyland bei Stichwahl unter 30 Prozent

Feldmann steigerte den Angriff noch, indem er die CDU insgesamt attackierte und den Finger in eine ihrer tiefsten Wunden legte. Denn er verwies auf die gescheiterte CDU-Oberbürgermeisterkandidatin Bernadette Weyland, die Feldmann im Frühjahr 2018 herausgefordert hatte. Weyland, so der Oberbürgermeister, habe im Wahlkampf auch auf das Thema Sauberkeit und Ordnung gesetzt. „Hätte sie dabei die Unterstützung ihrer Partei gehabt“, so Feldmann, dann hätte sie ein „respektables“ und nicht so ein „unterirdisches Ergebnis“ erzielt. Doch so gehe die CDU mit Menschen um, „die sie nach vorne stellt.“ In der Stichwahl gegen Feldmann blieb Weyland unter 30 Prozent der Stimmen.

Als „dunkle Stunde für die Kultur in diesem Haus“, bezeichnete CDU-Fraktionschef Nils Kößler den Auftritt Feldmanns und das von ihm erteilte Schweigegebot für die CDU-Stadträte. Ein solcher „Tiefpunkt“ sei bisher nicht vorstellbar gewesen. „Das ist auch für die Koalition eine dunkle Stunde.“ Dass der Oberbürgermeister bei der „demokratischen Veranstaltung“, einer Debatte im Stadtparlament, zu solchen Mitteln greife um Widerspruch zu unterbinden, „macht einen fast sprachlos“, es handele sich um ein „erbärmliches Manöver“. Es sei „unfassbar“, dass er dem angegriffenen Stadtrat Frank kein Rederecht einräume, so Kößler.

Frankfurt als „Königin der Bußgelder“

Zumal die zentrale Aufgabe der Stadtpolizei in den vergangenen Wochen des Ausnahmezustands darin bestanden habe, die Einhaltung der Corona-Regeln zu kontrollieren. „Das war ihr Schwerpunkt.“ Nicht ohne Grund habe die Frankfurt als „Königin der Bußgelder“ bundesweit für Schlagzeilen gesorgt, sagte Kößler: „Was für eine verlogene Debatte.“

FDP-Fraktionschefin Annette Rinn nannte Feldmanns Handeln gegenüber Frank „feige und hinterhältig“, sprach von ein „Schmierentheater“, dass ihre Fraktion missbillige. Es handele sich um „Missbrauch des Stadtparlaments“ für diese „Peter-Feldmann-Show“. Ziel sei nur die Ablenkung von der AWO-Affäre, so Rinn: Es sei „unwürdig, was hier abgeht“. Zustimmung fand die SPD bei der AfD-Fraktion. Mathias Mund von der BFF sagte, es sei „unglaublich“, dass sich Feldmann als Saubermann geriere. Denn seit er Oberbürgermeister sei, „verkommt diese Stadt immer mehr.“