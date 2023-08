Am letzten Augustwochenende feiert Frankfurt längs des Mains wieder drei Tage lang seine Kultur- und Museenlandschaft. Ehrengast ist in diesem Jahr die Republik Korea.

Eines weiß Thomas Feda, Frankfurter Tourismus-Chef, schon jetzt gewiss: Sein Schrittzähler wird am letzten Augustwochenende glühen. Wolle man die ganze Strecke ablaufen, die in diesem Jahr beim traditionsreichen Museumsuferfest bespielt wird, dann seien 6,8 Kilometer zurückzulegen, sagte Feda am Mittwoch im Romantik-Museum bei der Vorstellung des Programms: Allein die Fläche der Stände längs der beiden Ufer des Mains sei schon vier Kilometer lang. Dort können sich von 25. bis 27. August wahre Menschenmassen verteilen. Die veranstaltende Tourismus- und Congress-Gesellschaft der Stadt rechnet mit insgesamt 1,2 Millionen Besuchern.

Christian Riethmüller Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Auf die wartet wieder ein umfangreiches Programm, für das nicht nur die 27 an dem Fest beteiligten Museen mit Sonderausstellungen, Führungen, Workshops und sonstigen Mitmachaktionen sorgen wollen, sondern auch verschiedene Vereine und Veranstalter, die auf zwölf Bühnen und an gut 400 Ständen Konzerte unterschiedlichster Genres, Tanz- und Sportdarbietungen und nicht zuletzt ein reichhaltiges kulinarisches Angebot mit Spezialitäten aus aller Welt offerieren.

Ehrengast des Museumsuferfestes ist in diesem Jahr die Republik Korea, die sich mit zwei großen Standflächen am nördlichen Mainufer unterhalb des Restaurants Main Nizza und auf dem Roßmarkt sowohl als Kulturland mit jahrtausendealter Tradition wie auch als Heimat weltweit erfolgreicher populärkultureller Trends wie K-Pop, K-Wave, K-Food und K-Play präsentieren will.

Sieben Euro kostet der Eintritt

Hintergrund ist der diesjährige 140. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Deutschland und Korea, aber auch die Bedeutung Frankfurts für die ostasiatische Nation, die nicht ohne Grund Frankfurt und das Rhein-Main-Gebiet als ihr Tor nach Europa ansieht. Mehr als 500 koreanische Unternehmen haben hier ihren Sitz, und gut 15.000 Koreaner leben in der Region, die damit die größte koreanische Gemeinschaft auf dem europäischen Kontinent bilden, wie Kyungsok Koh, Generalkonsul der Republik Korea, sagte.

Wechseln die Ehrengäste des Museumsuferfests und damit deren Programmbeiträge mit jedem Jahr, gehören andere Programmpunkte so sehr zum Fest wie der obligatorische Museumsuferfest-Button ans Revers, der diesmal sieben Euro kostet und zum Eintritt in alle beteiligten Museen berechtigt: das Drachenbootrennen, zweitältester Wettkampf seiner Art in Deutschland; das musikalische Feuerwerk zum Abschluss des Festes am Sonntag von 22 Uhr an; die Spanien-am-Main-Bühne; das dreitägige Festival der Komik vor dem Caricatura-Museum; die Orgel- und Chormeile, die am Samstag und am Sonntag zu halbstündigen Konzerten in die städtischen Kirchen lockt, oder auch der ewige Geheimtipp für alle, die vom Trubel am Mainufer kurz durchschnaufen wollen und den Weg ins Refektorium des Instituts für Stadtgeschichte finden. Dort ruft an allen Festtagen das Festival „Klang im Kloster“.