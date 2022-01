Frankfurt Fashion Week : Farbe und Leben für die Stadt

Die Frankfurt Fashion Week zeigt in diesen Tagen, was möglich ist, wenn die Mode in den Fokus rückt. Außerdem bietet sie Perspektiven für die Zukunft.

Ein Mann im bunten, groß karierten Mantel mit gelber Mütze, eine Frau mit Trapperkappe, Blumen-Overall und Überkleid aus Teilen eines Fliegerseiden-Trainingsanzugs mit gebatiktem Stoff: Wenn Menschen in solchen Outfits in der Frankfurter Innenstadt zu sehen sind, dann ist etwas anders als sonst. Die Frankfurt Fashion Week bringt Farbe in die Stadt – und das, obwohl sie nur im Miniaturformat stattfindet, weil die zugehörigen Messen abgesagt werden mussten. Doch auch im Kleinen ist allerhand zu sehen. So hat Sevinc Yerli sich von der Pandemie nicht abhalten lassen und am Programm für ihre Fashion-Lounge festgehalten. Zwar war stets nur ein kleiner Kreis von Zuschauern zugelassen, doch allein zur Eröffnung lieferte sie eine Show mit 50 Models im Hotel Sofitel.

Allein das zeigt, was in der Stadt los sein könnte, wenn einmal auf dem Messegelände und in diversen Hotels und Clubs Ausstellungen, Modenschauen und Performances vieler auch international bekannter Modemacher stattfinden. Doch schon jetzt gehen beeindruckende Bilder von Frankfurt aus in die Modewelt, wenn beispielsweise der Frankfurter Albrecht Ollendieck seine Kollektion für den nächsten Winter im Restaurant der Alten Oper zeigt. Die üppigen Kreationen aus Gobelins, Leder und Brokat könnten kaum irgendwo schöner in Szene gesetzt werden. Dass sich aber auch auf schlichten Bürofluren wie im „Danzig am Platz“ ein spannender Modeauftritt inszenieren lässt, hat das Team der Neonyt-Messe zusammen mit dem Fashion Council Germany bei seinen Events dort bewiesen. In der Kunsthalle Schulstraße 1a wird die fünfzehnjährige Geschichte des Frankfurter Labels Leonid Matthias mithilfe von Barbiepuppen auf das Podest gehoben – was man sich noch am heutigen Freitag anschauen kann.

Zeichen gesetzt hat auch die Initiative AAAREA, in der sich elf Frankfurter Event- und Kreativagenturen zusammengeschlossen haben, um die Fashion Week in der Stadt sichtbar zu machen, beispielsweise mit Modefotografien, die die B-Ebene der Hauptwache in einen besonderen Laufsteg verwandeln, oder mit der über verschiedene Orte der Stadt verteilten Ausstellung des F.A.Z.-Fotografen Helmut Fricke. Noch bis zur nächsten Fashion Week Anfang Juli sind die Fotos in der Pop-up-Galerie von „Massif Central“ an der Schillerstraße zu sehen. Ähnlich könnten dann auch andere junge Modemacher aus der Region, die diesmal auf kleinem Raum im Polestar-Showroom neben dem Thurn-und-Taxis-Palais gezeigt werden, zu sehen sein. Das würde die Stadt nicht nur bunter machen, sondern angesichts der vielen leeren Geschäfte auch lebendiger.