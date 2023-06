Für viele Frankfurter ­Anhänger ging es bei der Reise zum ­Pokalfinale nur in zweiter Linie um das Ergebnis. Sie finden: In Berlin hat die ­Fankultur eines Traditionsvereins triumphiert.

Wer an diesem Tag gewonnen hat? Für Florian Weber gibt es darauf nur eine Antwort. Er trägt ein schwarzes Trikot, auf dem Rücken einen vollgepackten Rucksack und wartet am frühen Sonntagmorgen an Gleis 2 des Berliner Hauptbahnhofs auf den ersten ICE in Richtung Frankfurt. Hinter ihm liegen gut 40 Stunden einer Fußballreise, in der nicht nur zwei Vereine im DFB-Pokalfinale angetreten sind, sondern aus Fanperspektive zwei unterschiedliche Systeme: hier mit RB Leipzig der künstlich hochgezüchtete Plastikklub des österreichischen Brausekonzerns, dort mit Eintracht Frankfurt der Traditionsverein mit gewaltiger Anhängerschaft und langfristig gewachsener Fankultur.

Daniel Schleidt Koordinator der Wirtschaftsredaktion in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge



Rein nach sportlichen Gesichtspunkten, das weiß auch Eintracht-Anhänger Weber, hat Leipzig durch den 2:0-Sieg gegen die Frankfurter seinen Titel verteidigt, am späten Samstagabend reckte deren Kapitän Willi Orban unter einem gellenden Pfeifkonzert aus der Frankfurter Kurve den DFB-Pokal in den Himmel. Trotzdem, sagt der 46 Jahre alte Mann, hätten die letzten zwei Tage gezeigt, dass die Eintracht mit all ihrer emotionalen Kraft als moralischer Sieger dieses Duells hervorgegangen sei.

„Leipzig mag niemand“

Die Eintracht hat das 80. DFB-Pokalfinale verloren, aber in Berlin ein grandioses und außergewöhnliches Freudenfest gefeiert. Mehr als 60.000 Sympathisanten des Klubs waren per Bus, Zug, Flugzeug oder im Auto in die Bundeshauptstadt gekommen. Florian Weber erzählt, dass er mit Freunden am Freitagmorgen mit der Bahn in Frankfurt losgefahren ist. Das Hotel hatte er schon nach dem Viertelfinale gebucht, als Gegner hatte er sich in einem Finale mit Frankfurter Beteiligung damals Stuttgart oder die Bayern-Bezwinger Freiburg gewünscht, aber auf keinen Fall Leipzig: „Die mag niemand.“

Wie die Kräfteverhältnisse in der Stadt verteilt sind, zeigt sich am Samstag im Shop eines Sportartikelherstellers, der beide Finalteilnehmer ausrüstet. Drinnen ist das weiße Sondertrikot der Eintracht längst ausverkauft, die Regale mit Leipzig-Devotionalien dagegen noch gut gefüllt. Draußen strahlt das Logo der Frankfurter Sportgemeinde und haben deren Fans das Wappen des Gegners mit Hunderten Aufklebern überklebt.

„Diese Emotionen kann man nicht kaufen“

Den ganzen Samstag über machen die Frankfurter Anhänger lautstark auf sich aufmerksam: Im Minutentakt schippern Ausflugsschiffe über die Spree, die Eintrachtfans eingenommen haben und auf denen Wechselgesänge mit Frankfurtfans auf anderen Schiffen oder mit Anhängern am Ufer und auf Brücken angestimmt werden. Andere drehen in einem in Eintrachtfarben lackierten Sightseeing-Bus auf dem Ku’damm ihre Runden.

Während Leipzig mit laut Polizei etwa 3000 Fans auf dem kleinen Hammarskjöldplatz vor den Berliner Messehallen feiert, herrscht zur gleichen Zeit am Berliner Breitscheidplatz, direkt am Ku’damm und am Fuße der Gedächtniskirche, Frankfurter Ausnahmezustand. Bei herrlichem Wetter bilden sich beim Fanfest der Eintracht an den Getränkeständen auf und rund um den Platz lange Schlangen, ist vor der Bühne kein Durchkommen mehr.