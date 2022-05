Eintracht-Fans : So feiert Frankfurt den Europa-League-Sieg

Die Daheimgebliebenen feiern in Frankfurt die ganze Nacht durch. Es gibt aber auch Gewalt und Zerstörungen. Am Donnerstagabend wird es mit mehr als hunderttausend Fans weitergehen: Die Mannschaft präsentiert sich ihren Fans auf dem Römerbalkon.

In Sevilla haben die Eintracht-Helden die Europa-League-Trophäe nach dem 5:4-Sieg im Elfmeterschießen gegen die Glasgow Rangers noch nicht in die Höhe gestemmt, da beginnt zuhause in Frankfurt schon ein kollektiver Partyrausch, wie ihn die Innenstadt allenfalls nach dem WM-Sieg 2014 erlebt hat. Auf dem Anlagenring werden aus einzelnen hupenden Autos binnen kürzester Zeit Korsos, über die Zeil strömen kurz nach Mitternacht so viele Menschen, als sei beste Einkaufszeit. Jeder singt und grölt und krächzt so gut es nach diesem Elfmeter-Krimi eben noch möglich ist.

Eintracht-Liedgut in allen Variationen und aus allen Kehlen tönt durch die Nacht an der Stephanstraße: „Schwarz und weiß wie Schnee – das ist die SGE“, johlen zwei vor Freude und vermutlich auch von anderem trunkene Teenager-Mädchen. Den bis dato letzten internationalen Titeltriumph der Eintracht kennen sie nur aus den Erzählungen der Eltern, die damals 1980 beim UEFA-Pokalsieg selbst noch Kinder waren, aber umso sicherer sind sie nun: „Wir haben Geschichte geschrieben.“

Epizentrum Römerberg

An der Hauptwache wird es Minute um Minute enger, am Rossmarkt hat sich der Autokorso zu einer zähen Blechmasse verdichtet, Oberkörper hängen mal unbekleidet, mal in Trikots gehüllt aus den heruntergelassenen Seitenfenstern, durch geöffnete Dächer werden Flaggen und Schals in den Farben der SGE geschwenkt, über allem schwebt das ohrenbetäubende Konzert ungezählter Hupen.

Das Epizentrum dieser Frankfurter Nacht liegt jedoch am Römerberg. Hier, wo schon die Aufbauten, Buden und Lautsprecher stehen, um am folgenden Nachmittag die Sieger von Sevilla auf dem Rathausbalkon zu feiern, wogt das Meer der Feiernden um eine riesige Eintracht-Fahne. Bengalos tauchen den Römerberg in glutrotes Licht, das Echo von Böllern wird von der Rathausfront zurückgeworfen, Raketen steigen in den dunklen Himmel. „O Eintracht Frankfurt – Schalalalallala“ singen manche selig, dann aber setzt sich der stakkatoartig herausgeschriene Ruf „Champions League“ durch und erschallt schließlich bis hin zur Paulskirche. „Wir sind heute noch nicht fertig“, gibt ein fülliger junger Mann mit Hinteregger-Trikot seinen zwei Kumpels zu verstehen, legt die Arme um ihre Schultern und zieht die beiden in die Menschenmenge hinein.

Von der Berliner Straße sind Lautsprecherdurchsagen der Polizei zu hören, die Feiernden sollten doch die Rettungsgasse freihalten, doch die Bitte verhallt ungehört. In die Feierstimmung mischen sich Aggressionen gegen die Polizei- und Rettungskräfte, ein paar Betrunkene klettern auf die für den Römerberg-Empfang aufgebauten Traversen, Flaschen fliegen durch die Luft, Glas zersplittert, Scherben glitzern auf den Pflastersteinen. Auch Polizisten wird zumindest mit Flaschen beworfen, wie die Polizei via Twitter mitteilt. Zumindest so viel steht fest: Mit dem Fahrrad sollte man die Innenstadt morgen meiden.

Dann wird es in der Stadt weitergehen, wenn die Mannschaft sich nach ihrer Rückkehr am Abend gegen frühestens 19 Uhr auf dem Römerbalkon zeigen wird: „Ein Traum wird wahr. Ihr seid unsere Helden!“ Mit diesen Worten hat Oberbürgermeister Peter Feldmann der Eintracht gratuliert. „Mit unserer Eintracht freut sich die ganze Stadt. Wir werden der Eintracht nach ihrer Rückkehr einen großartigen Empfang auf dem Römerberg bereiten.“ Geplant ist, dass die Mannschaft sich nach ihrer Rückkehr gegen Abend im Rahmen eines Empfanges das Goldene Buch der Stadt einträgt. Danach wird das Team den Pokal auf dem Römerbalkon den Fans präsentieren.