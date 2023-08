Kaum schaut die Sonne zwischen den Wolken hindurch, erklären sich die Beweggründe für die Umgestaltung des Paul-Arnsberg-Platzes im Ostend gewissermaßen von selbst. Es wird dort sogar in diesem Sommer, den Umweltdezernentin Rosemarie Heilig (Die Grünen) einen typischen „deutschen Pendelsommer“ nennt, schnell so warm, dass man den Schatten sucht. Der ist künftig leichter zu finden: Statt der 16 Trompetenbäume, die in Trögen dahinkümmerten, wachsen in großen Baumgruben jetzt 30 neue Bäume. Es sind solche Arten, die nach der „Frankfurter Baumliste“ auch längere Zeiten ohne Regen überstehen sollen: Zürgelbäume, die schmalblättrige Esche, der Japanische Schnurbaum, Gleditschien und Amberbäume gehören dazu.

Bernhard Biener Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung Folgen Ich folge

Bis sie größeren Schatten spenden können, wird es noch einige Jahre dauern. Auch die Rankpflanzen an der neuen Pergola im Norden des dreieckigen Platzes zwischen Ostend- und Sonnemannstraße müssen noch wachsen. Das soll ihnen ebenso gelingen wie den widerstandsfähigen Stauden und Gräsern, mit denen die 500 Quadratmeter großen Beete bepflanzt worden sind. Überhaupt hat sich der Anteil der Fläche, der mit Pflaster und Beton versiegelt war, zugunsten von Grünflächen halbiert. Anstelle von Steinen, die sich aufheizen, gibt es zum Beispiel eine 400 Quadratmeter große Blumenwiese, die Insekten anlocken soll.

Städtische Fehlplanung

Bei der Eröffnung am Dienstagnachmittag gibt es viel freundliche Worte. Insbesondere für Gudrun Schmidt und ihre Mitstreiter der Paul-Arnsberg-Platz-Initiative, die sich seit 2017 dafür eingesetzt haben, aus dem grauen Platz einen Ort zu machen, an dem man sich gerne aufhält. Auch wenn es gut sechs Jahre gedauert hat, ist Schmidt zufrieden: „Wir haben erreicht, was wir wollten.“ Zusammen mit der angrenzenden Volkshochschule organisierte die Initiative eine Planungswerkstatt, und mit Unterstützung einer Stadtplanerin legte sie eigene Vorschläge vor. 2019 entwickelten die Bürger zusammen mit dem Grünflächenamt und dem ursprünglich für den Platz zuständigen Landschaftsarchitekturbüro den jetzt verwirklichten Entwurf.

Früher wurde das 3000 Quadratmeter große Areal von kleinen Autowerkstätten und Gebrauchtwagenhändlern genutzt. Ortsvorsteher Hermann Steib (Die Grünen) erinnert sich noch, dass dort Gabelstapler von der nahen Großmarkthalle repariert wurden. Als 2005 der Platz angelegt wurde, sollte er einen regelmäßigen Wochenmarkt ermöglichen. Dafür wurden entsprechende Standflächen vorgesehen. Doch auf Dauer hielten sich die Stände nicht, und der Platz wurde zum Beispiel einer unwirtlichen „Betonwüste“. Und städtischer Fehlplanung: Drei Mal schaffte es der Paul-Arnsberg-Platz in das Schwarzbuch des Steuerzahlerbunds. 2016 für den 400.000 Euro teuren, „Wassertisch“ genannten Brunnen, der am südlichen Ende den jetzigen Umbau überstanden hat, 2018 für die sieben begrünten Sitzgelegenheiten namens „Grüne Zimmer“, die 460.000 Euro kosteten, und im vergangenen Oktober für die kurz zuvor begonnene, fast 1,6 Millionen Euro teure Umgestaltung. 18 Jahre, nachdem der Platz angelegt worden war.

Mehr zum Thema 1/

Der Platz sei ursprünglich sicher in gutem Willen autogerecht und versiegelt gestaltet worden, sagt Heilig. „Wir müssen aber auch konstatieren, dass wir den Klimawissenschaftlern nicht zugehört haben.“ Denn Warnungen habe es schon vor mehr als 30 Jahren gegeben. Dass er jetzt als erster der vielen Stadtplätze mit viel Grün versehen werde, habe auch mit der Anregung der Anwohner zu tun. Als Nächstes würden der Riedbergplatz und dann der Atzelbergplatz in Seckbach folgen, kündigt die Umweltdezernentin an. In Arbeit ist eine Prioritätenliste für die Entsiegelung von Plätzen und die „klimaangepasste Stadtgestaltung“.

Heilig mahnt ihre Kollegen, Planungsdezernent Marcus Gwechenberger (SPD) und Mobilitätsdezernent Wolfgang Siefert (Die Grünen), sie sollten künftig „enkelfähig planen“. Beide verwiesen auf die ursprüngliche Absicht, auf dem Platz einen Wochenmarkt zu etablieren. Weil sich unter dem Paul-Arnsberg-Platz keine Tiefgarage befinde, könnten die hier neu gepflanzten Bäume groß werden, sagt Gwechenberger.

Die Initiative muss nach Worten ihrer Sprecherin Schmidt jetzt nach ihrem „Marsch durch die demokratischen Institutionen“ entscheiden, wie es weitergehen soll. Schon bisher sei es nicht nur um die Umgestaltung, sondern auch um ein gutes nachbarschaftliches Miteinander auf dem Platz gegangen. Überlegungen für Konzerte gebe es schon.