Großstadt in der Corona-Krise : Ein anderes Leben, eine andere Stadt

Corona hat eigenartige Konsequenzen: Man sieht Nachbarn wie in einem animierten Setzkasten, spürt menschliche Wärme und fühlt sich in der menschenleeren City dennoch unwohl.

Ausgerechnet in der Kapitale des „Imma weida“ wird derzeit alles und jedes ausgebremst. Plötzlich leben wir in einem Frankfurt, das wir so noch nicht kannten. Und wir machen die erstaunliche Erfahrung, dass sich gerade jetzt, wo alles zum Stillstand gekommen ist, vielleicht sogar mehr bewegt als sonst:

393.200 Wohnungen gibt es in Frankfurt. Da stellte sich bislang 393.200 Mal die Frage: Wie lebt es sich hinter den Fassaden? Dank Corona kennen wir nun die Antworten: Nicht mal am Heiligen Abend sind so viele Fenster erleuchtet, sind so viele Menschen daheim. Ich sehe meine Nachbarn von gegenüber wie in einem animierten Setzkasten – je nach Familienstand – das Abendbrot zubereiten, vor dem Fernseher essen, die Kinder zu Bett bringen, auf dem Balkon eine rauchen.

Fenster zum Hof

Ein ziemlich schlecht einstudiertes Ballett: dieselben Abläufe, nur mit leichter zeitlicher Verschiebung. Alle tun so ziemlich das, was ihre Nachbarn auch tun. Das ist gleichzeitig ernüchternd, aber auch so tröstlich, wie es nur Routine sein kann. Dem Alter der Häuser – einem Neubaugebiet – und der Bewohner – ziemlich jung – angemessen modern. Aber natürlich sind nicht alle gleich. Ich sehe auf der Dachterrasse ein Paar, das selbst in luftiger Höhe noch einen Mundschutz trägt. An ein Fenster im vierten Stock haben Kinder ihre Zeichnungen so geklebt, dass man sie von außen betrachten kann. Mit beobachtender Teilhabe am Leben der anderen wird also gerechnet. Vielleicht hoffen wir ja auch, dass wir wenigstens so noch gesehen werden, wenn wir schon sonst niemanden treffen sollen.

Mehr zum Thema 1/

Seltsames Gefühl in einer Stadt, in der sonst wirklich alles und jederzeit zur Verfügung steht: darüber nachdenken zu müssen, wie man an Toilettenpapier, an Mehl oder Hefe kommt. So muss es wohl im Osten gewesen sein, denkt man sich: Keiner kann groß verreisen, und dauernd sieht man irgendwo Leute Schlange stehen. Wegen der Abstandsregelungen, aber auch, weil ein Laden plötzlich das haben soll, was bis eben noch allerorten ausverkauft war. Der Mann hinter mir in der Schlange vor Rewe kommt offenbar von „drüben“.

Jedenfalls kennt er einschlägige Witze: „Im Lebensmittelladen: ,Hoben Se Schrippen?‘ ,Nä.‘ ,Hoben Se Wurst?‘ ,Nä.‘ ,Was hoben Se denn?‘ ,Durchgehend geöffnet.‘ ,Warum ’n dess?‘ ,Schloss is kaputt.‘“ Bei Rewe „haben Se“ heute so ziemlich alles. Bloß kein Toilettenpapier, das ich eh nicht brauche, aber auch nicht die Hefe, wegen der ich da war. Eine Freundin ruft an, sie hat welche ergattert. „Streng rationiert. Jeder durfte nur einen Würfel kaufen.“ Darüber sprechen wir jetzt, als wären wir im Erfurt der neunzehnhundertsiebziger Jahre. Ich ändere den Speiseplan auf „Pizza bestellen“. Auch das erweist sich als unmöglich. Es ist dauerbesetzt. Klar, im Moment sind alle etwas erschöpft von der dauernden Kocherei und sehnen sich nach kulinarischen Abkürzungen vom Lieferservice. „In welcher Stadt gibt es alles?“, hatte der Kerl bei Rewe hinter mir noch gefragt und hat über die Antwort „in Kürze“ wenigstens selbst sehr lachen müssen.

Diese Stille

Morgens wacht man auf und denkt: SONNTAG! Und zwar an jedem Tag in der Woche. Kaum Autoverkehr, kaum Fluglärm, keine Menschen auf den Straßen, keine Cafés oder Restaurants mit Außenbetrieb. Es herrscht diese unheimliche Ruhe, bei der meine Mutter früher von der Küche ins Kinderzimmer gerufen hätte: „Was immer es ist, hört sofort auf damit.“ Sonst macht Stadt ja vor allem Krach. Laut einer Studie des Fraunhofer-Instituts für Bauphysik erreicht Frankfurt auch damit Spitzenwerte und zählt zu den lautesten Städten der Republik. Da können je nach Wohnlage schon mal mehr als 70 dB (A) zusammenkommen.