Ehemaliger AWO-Chef : Jürgen Richter wegen Titelmissbrauchs verurteilt

Jürgen Richter, ehemaliger Chef der Frankfurter AWO, wirkt ein wenig trotzig, als er vor dem Amtsgericht Angaben zu seiner Person machen soll. Er heiße „Doktor Jürgen Richter“, sagt der Fünfundsechzigjährige. Den Titel „Doktor“ spricht er klar und deutlich aus. Ob er ihn zu Recht führt, diese Frage soll das Gericht klären. Die Staatsanwaltschaft beschuldigt Richter, gegen den auch wegen des Verdachts auf Betrug und Untreue ermittelt wird, den akademischen Titel unbefugt geführt zu haben. 2016 ließ er ihn in den Personalausweis eintragen, er unterschrieb Mails und Verträge als „Doktor“. An welcher Universität er diesen Titel erworben hat, das fanden die Ermittler der Staatsanwaltschaft allerdings nicht heraus. Sowohl entsprechende Anfragen beim hessischen Wissenschaftsministerium als auch beim Berliner Senat - der gebürtige Berliner Jürgen Richter hatte dort über viele Jahre einen Zweitwohnsitz - blieben ohne Ergebnis. Bei keiner Behörde ließ sich ein entsprechendes Dokument auftreiben.

Anwalt spricht von “Schlampereien bei Behörden“

Martin Ochmann Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge





Während Richter sich mit auf dem Bauch gefalteten Händen treuherzig im Saal umblickt, insinuiert sein Anwalt Bernhard Lorenz, dass das ja möglicherweise auf Schlampereien bei Behörden zurückzuführen sei und es nicht Aufgabe seines Mandanten sei, in dieser Sache Aufklärung zu leisten. Verschiedene Behörden hätten den Titel anerkannt, „nichts spricht dafür, dass er nicht ordnungsgemäß promoviert wurde.“ Auf Anraten seines Anwalts weigert sich der ehemalige AWO-Chef auch vor Gericht, konkrete Angaben zu seiner Promotion zu machen. Zur Begründung heißt es, das würde lediglich Plagiatsjäger auf den Plan rufen – Lorenz erinnert an prominente Beispiele. Auf Nachfragen der Richterin gibt Lorenz lediglich unwillig zu Protokoll, dass sein Mandant 1992 an einer Universität in Amerika promoviert worden sei. Gegenüber der F.A.Z. erklärt Richter in einer Verhandlungspause, Thema sei die Bedeutung der Religion im Leben älterer jüdische Menschen gewesen.

Mehr zum Thema 1/



Die Ermittler fanden zwar keinen Hinweis auf eine Promotion von Jürgen Richter. Was sie allerdings sehr wohl fanden, waren Hinweise darauf, dass der Angeklagte möglicherweise versucht hat, eine entsprechende Urkunde zu fälschen. So berichtet ein Polizist, dass er auf einem Rechner, der im Haus des Ehepaars Richter beschlagnahmt wurde, unter anderem ein vermeintliches Dokument der Goethe-Universität gefunden habe, eine Promotionsurkunde aus dem Jahr 1992. „Das wurde mir in despektierlicher Absicht zugeschickt“, sagt Richter, sprich, jemand habe sich über ihn lustig machen wollen mit diesem Dokument und dem Hinweis, dass das eine richtige Promotionsurkunde sei.

„Das ergibt keinen Sinn“, befindet der Staatsanwalt in seinem Plädoyer. Er hält es für erwiesen, dass Richter den Titel unrechtmäßig führt. Die Richterin teilt diese Ansicht: Sie verurteilt Richter zu 100 Tagessätzen zu je 80 Euro.