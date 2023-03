Aktualisiert am

Spekulationen, dass die Immobilie eine Seniorenresidenz werden könnte, sind hinfällig. Die zur Zeit leer stehende Villa Kennedy in Frankfurt wird wieder ein Hotel.

Wird wieder ein Luxushotel: Die Villa Kennedy in Frankfurt Bild: Frank Röth

Die seit April 2022 leer stehende Villa Kennedy in Frankfurt wird wieder ein Luxushotel. Das hat der Besitzer der Immobilie, der Investor Conren Land, am Donnerstag mitgeteilt. Betreiber werde die Gruppe Althoff Hotels, für 2024 sei die Eröffnung als ein Haus der Marke Althoff Collection geplant. Vorgesehen sind insgesamt 147 Hotelzimmer und Suiten, darunter eine rund 320 Quadratmeter große Präsidentensuite.

Das im Jahr 1901 errichtete und 2006 erweiterte Gebäudeensemble umfasst eine Gesamtmietfläche von fast 20.000 Quadratmetern, zum Haus gehört eine Tiefgarage mit 126 Stellplätzen. Ein Teil des Gebäudeensembles, die Villa Speyer, ist denkmalgeschützt und nach dem Bankier Eduard Beit von Speyer benannt. Conren Land hatte die Immobilie im Jahr 2021 im Rahmen eines Individualmandates erworben und vertritt die Eigentümergesellschaft.

„Ein Luxushotel und die Villa Speyer, das passt einfach zusammen“, sagte am Donnerstag Matthias Schreier, Vorstand der Conren Land AG. Das Interesse von Hotelgesellschaften, die Immobilie zu pachten, sei groß gewesen. „Wir haben uns bewusst für Althoff Hotels entschieden, denn der Name steht für jahrzehntelange Erfahrung und Qualität. Das in Deutschland, Frankreich und Großbritannien erfolgreiche Konzept der Althoff Collection hat uns auch für die Villa Speyer überzeugt“, fügte er hinzu.

Thomas Althoff und Frank Marrenbach, Gesellschafter von Althoff Hotels, nannten die Villa Speyer ein großartiges Objekt in einer unvergleichlichen Lage, das perfekt zu der Gruppe passe.